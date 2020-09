Soliti Ignoti: Alberto Matano fa una rivelazione sul suo passato

Alberto Matano ospite di Amadeus a Soliti Ignoti-Il ritorno: “Da ragazzo facevo il PR in discoteca”

E’ stato Alberto Matano l’ospite vip di Amadeus nella seconda puntata della nuova edizione di Soliti Ignoti, iniziata ieri (con una puntata inedita ma registrata, visto che l’appuntamento che sarebbe dovuto essere trasmesso in diretta in prima serata, è saltato in seguito alla scoperta della positività al Coronavirus di una persona facente parte della squadra del programma). E il conduttore de La vita in diretta a Soliti Ignoti, giunto il momento di far indovinare alla concorrente la sua identità, ha raggiunto il centro dello studio, dove Sonia dalla Sicilia non ha avuto problemi ad individuare il mestiere che faceva da ragazzo: “PR in discoteca” ha asserito infatti.

La vita in diretta, Alberto Matano parla della nuova edizione con Amadeus: “Ti cedo la linea”

Sempre nel corso della sua ospitata nella puntata di Soliti Ignoti di stasera, Alberto Matano ha parlato, ovviamente, della nuova edizione de La vita in diretta, iniziata lunedì scorso.

In qualche modo ti cedo la linea, perchè ci separano solo Flavio Insinna con L’Eredità e il TG1

ha detto ad Amadeus, al quale ha rivelato inoltre: “Non c’è inizio di stagione, per me, senza essere tuo ospite. Mi porti fortuna”. Amadeus gli ha quindi promesso: “Spero che anche tu possa portare fortuna a me. Verrò presto a trovarti a La vita in diretta”.

Alberto Matano fa una confessione a Soliti Ignoti-Il ritorno: “Amo la mia terra, la Calabria”

Infine, sempre al momento del suo turno, Alberto Matano a Soliti Ignoti, affermando di essere nato e cresciuto a Catanzaro, ha sottolineato: “Amo da morire la mia terra”. Il conduttore de La vita in diretta prima della sua ospitata da Amadeus ha trascorso il fine settimana al mare: da lì ha fatto una dedica ad una collega.