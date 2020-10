Al Bano, il figlio Yari lo provoca. Alessi: “Dovrebbe dire grazie”

Al Bano a Sanremo, il figlio Yari Carrisi lo provoca. Roberto Alessi: “Dovrebbe imparare a dire grazie”

Non molto tempo fa il primo figlio di Al Bano, Yari Carrisi, ha lanciato, tramite collegamento a La vita in diretta, una piccola provocazione ad Al Bano. Nel momento in cui gli è stato chiesto come mai non avesse mai partecipato al festival di Sanremo, difatti, lui ha risposto: “Non posso mai andare perché ci va sempre mio padre“. Sulla questione si è espresso anche il giornalista Roberto Alessi il quale, nella sua classifica up e down, ha messo Yari Carrisi tra i personaggi in discesa per via di questa sua affermazione infelice. Il giornalista, nello spiegare il motivo di tale gesto, ha poi aggiunto: “Dovrebbe imparare grazie a Dio per aver avuto un padre come Al Bano!“

Roberto Alessi a Ogni Mattina ironizza su Yari Carrisi: “Fortunatamente va l’altro”

Nella puntata di oggi di Ogni Mattina, quindi, Roberto Alessi che è stato ospite di Adriana Volpe nel suo salotto dedicato tutto al rotocalco, ha discusso della classifica ‘up e down’ nella quale inserisce settimanalmente i personaggi dello spettacolo che, in base a determinate azioni compiute di recente, subiscono un calo o una ripresa di stile. Tra questi, in leggera discesa, c’è stato Yari Carrisi, figlio di Al Bano che ha puntato il dito contro il padre. “Lui vuole andare al Sanremo con la sua ragazza Thea che è una ragazza olistica e vegana e si è lamentato che ci va sempre suo padre” ha spiegato Roberto Alessi. “Fortunatamente va l’altro” ha poi ironizzato il giornalista riferendosi ad Al Bano.

Al Bano e Romina Power. Giovanni Ciacci svela: “Romina pazza di Yari e Thea”

A detta di Giovanni Ciacci, Yari Carrisi e la fidanzata Thea (la quale ha un bellissimo rapporto con la suocera) la settimana scorsa hanno fatto un concerto in Puglia al quale la mamma ha assistito in prima fila. “Sul palco lei e lui, Romina Power era sotto e questa bravissima ragazza prendeva delle note altissime e Yari con la chitarrina andava dietro. Romina, pazza di loro, applaudiva” ha spiegato Giovanni Ciacci piuttosto divertito dalla musica olistica della quale hanno parlato.