Alberto Matano lancia un avvertimento: “Fate molta attenzione”

Alberto Matano prima de La vita in diretta avverte i fan: “Fate molta attenzione”

Oggi andrà in onda l’ultima puntata settimanale de La vita in diretta. E ovviamente Alberto Matano tratterà gli argomenti di cronaca nera e rosa più importanti della giornata. Intanto però in queste ultime ore ha avuto una brutta sorpresa. Cos’è successo? Hanno cercato di hackerargli il suo profilo instagram. Difatti stamattina il popolare conduttore de La vita in diretta ha rivelato nelle sue storie sul social fotografico di aver ricevuto un messaggio in privato in cui gli è stata comunicata una violazione del suo profilo. In questo messaggio c’era anche un link da cliccare. Una truffa questa per cercare di rubare l’account a Alberto Matano. Quest’ultimo però se ne è accorto e ha quindi voluto mettere in guardia i suoi follower da questa ennesima truffa online:

“Fate molta attenzione…Ho ricevuto questo messaggio…E’ un fake…Stanno tentando di hackerare vari profili…”

La vita in diretta, Alberto Matano confessa: “E’ successo anche ad Arisa”

Alberto Matano, sempre nelle sue storie su instagram, ha poi rivelato che anche Arisa ha ricevuto il medesimo messaggio (ha pubblicato lo screen del suddetto messaggio ricevuto in privato dalla cantante): “E’ successo anche ad Arisa…” Quest’ultima però pare non essersi accorta dell’inganno e quindi il suo account instagram sembra essere stato purtroppo hackerato da questi malintenzionati. Il conduttore de La vita in diretta, che ieri ha interrotto Milly Carlucci, ha poi aggiunto che questo messaggio è già arrivato a tantissimi utenti del social fotografico, chiedendo a tutti di fare la massima attenzione per evitare spiacevoli sorprese.

Ascolti Tv, La vita in diretta di Alberto Matano perde ieri contro Pomeriggio 5: i dati

La sfida auditel tra La vita in diretta e Pomeriggio Cinque è davvero avvincente. Difatti in questo primo mese di messa in onda dei due rotocalchi non c’è stata nessuna netta prevalenza da parte dell’uno sull’altro. Ieri però la sfida degli ascolti se l’è aggiudicata Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio 5. Difatti la conduttrice ha ottenuto il 15.92% di share nella prima parte e il 15.31 nella seconda. Alberto Matano con la sua La vita in diretta si è invece dovuto accontentare del 14.29% di share. Come andrà la sfida di oggi?