Ballando, Elisa Isoardi fa un ringraziamento speciale: “Per la tua luce…”

Ballando con le stelle, Elisa Isoardi fa un ringraziamento speciale: “Grazie caro, per la tua luce”

Anche se è tutta presa dall’esperienza tormentata di Ballando con le stelle, soprattutto per l’operazione a cui ha dovuto sottoporsi Raimondo Todaro, ad Elisa Isoardi, a quanto pare, resta del tempo da dedicare alla lettura. Lo dimostrano i complimenti che la conduttrice ha voluto indirizzare, attraverso il proprio profilo Instagram, a un giovane scrittore italiano che però si è già fatto strada in tutto il mondo con le sue opere. Stiamo parlando di Thomas Leoncini. Elisa Isoardi, condividendo la copertina del libro che quest’ultimo ha scritto in collaborazione con il neuroscienziato Ken Mogi, ha usato parole che ci permettono di farci un’idea delle emozioni deve aver provato leggendolo:

Grazie caro Thomas Leoncini per la tua luce! Sconfiggere le paure con il coraggio di amare.

Ecco: riuscirà, dunque Elisa Isoardi, grazie ai consigli dello scrittore, a trovare il coraggio di amare?

Elisa Isoardi, shopping nelle pause da Ballando con le stelle: “Io e patato”

Come abbiamo già visto, Elisa Isoardi, nonostante l’esperienza molto impegnativa di Ballando con le stelle, riesce a trovare il tempo di dedicarsi a delle letture molto interessanti, e non solo. Sempre attraverso il proprio profilo Instagram, la conduttrice ha di recente condiviso una storia nella quale passeggia di fianco a un amico speciale. No, non si tratta di Raimondo Todaro, ma del suo cagnolino:

Io e patato. Noi andiamo a fare anche un po’ di shopping.

Insomma, sembra un periodo complesso ma, a tratti, anche molto sereno quello che sta attraversando Elisa Isoardi.

Ballando con le stelle Elisa Isoardi, la nostalgia degli spettatori: “Manchi tanto su Rai1 alle 12”

Di recente, Roberta Bruzzone aveva commentato quanto successo tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, sostenendo che il bacio fosse vero. La conduttrice, immersa nell’avventura a Ballando con le stelle, è comunque già molto rimpianta da alcuni spettatori, che glielo fanno sapere sui social: