Daniele Scardina Ballando, vita privata: età, altezza, Diletta Leotta, covid

Daniele Scardina, biografia concorrente Ballando con le stelle: età, altezza e covid

Pugile professionista, ballerino ed ex fidanzato di Diletta Leotta. Daniele Scardina a soli 28 anni è un ragazzo dai mille talenti e negli ultimi mesi è stato spesso protagonista della cronaca rosa per via dei suoi alti e bassi con la conduttrice di Dazn Diletta Leotta. Ma chi è Daniele Scardina il concorrente di Ballando con le stelle? Classe 1992, il pugile è nato a Rozzano il 2 aprile ed è del segno dell’Ariete. 184 centimetri di altezza, per 76 chili, e un corpo segnato dai tatuaggi che imprimono i momenti belli e brutti della sua vita. King Toretto, così è soprannominato l’ex di Diletta Leotta ha tra i suoi amici molti nomi del mondo dello spettacolo tra cui Fedez e Guè Pequeno, spasso ripresi con Scardina su Instagram. La partecipazione Daniele Scardina a Ballando con le stelle per colpa della positività al Covid è stata incerta fino all’ultimo. La decisione di rimandare di una settimana il programma ha permesso al pugile di essere presente.



Daniele Scardina, vita privata concorrente Ballando: l’addio a Diletta Leotta

L’estate 2020 per Daniele Scardina è stata particolarmente complicata. Il concorrente di Ballando con le stelle ha visto infatti naufragare la sua storia con Diletta Leotta dopo un anno d’amore. La coppia si era conosciuta quando Scardina ha vinto il titolo mondiale di Supermedi, evento condotto su Sky proprio da Diletta Leotta. La scorsa primavera la coppia ha trascorso la quarantena per il coronavirus insieme ma poi qualcosa è andato storto. Prima dell’estate Diletta Leotta ha lasciato Daniele Scardina, voci di corridoio hanno sussurrato di un presunto tradimento, sempre smentito dal pugile. Al momento però Daniele Scardina e Diletta Leotta sono rimasti in buoni rapporti, la conduttrice ha infatti definito King Toretto il suo grande amore, anche se passato.

Daniele Scardina, carriera concorrente Ballando con le stelle: i titoli vinti

Daniele Scardina ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della boxe da adolescente. Il pugile ha sempre ammesso che lo sport lo ha allontanato da strade sbagliate. Intorno ai vent’anni King Toretto ha capito che la boxe sarebbe diventata la sua professione. La carriera di Daniele Scardina è decollata quando si è trasferito in Florida e ha iniziato ad allenarsi nella palestra di Muhammad Ali. Negli Stati Uniti Toretto ha realizzato 15 vittorie e nel 2019 ha vinto il titolo di campione dei Supermedi, difeso per ben due volte. Una delle passioni di Daniele Scardina resta il ballo e non solo in tv, anche se di recente Selvaggia Lucarelli lo ha stroncato, definendolo troppo legnoso a Ballando.