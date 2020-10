Giancarlo Magalli a La vita in diretta: frecciata ad Adriana Volpe?

La vita in diretta, Giancarlo Magalli lancia un frecciata ad Adriana Volpe?

Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe, com’è noto, non sono in buoni rapporti. Sin da quando conducevano insieme I Fatti Vostri, infatti, non sono mancate incomprensioni e liti in diretta. La conduttrice poi ha abbandonato la conduzione del programma mattutino di Rai 2 ma le frecciate a distanza non sono mancate neanche quando era concorrente del Grande Fratello Vip ne adesso che è alla guida di Ogni Mattina su Tv8. L’ultima frecciata, però è arrivata da parte di Giancarlo Magalli che nella puntata di oggi de La vita in diretta ha lanciato una frase che sembra proprio una frecciatina all’ex collega. Il conduttore ad Alberto Matano ha sottolineato infatti di aver avuto un ottimo rapporto con le colleghe tranne che con una.

Giancarlo Magalli a La vita in diretta: “Rapporto ottimo con 39 colleghe su 40”

Nel dettaglio, durante l’ultimo segmento de La vita in diretta, nella parte cosiddetta ‘pop’ dedicata al gossip ed all’attualità, si è discusso di parità di genere e di come il divario salariale tra maschi e femmine sia ancora molto presente in vari paesi . A questo punto Alberto Matano ha dunque chiesto il parere di Giancarlo Magalli, che appunto nella sua carriera ha lavorato con molte donne, ed il conduttore ha risposto:

Ho lavorato con molte colleghe, credo più di 40 ed ho avuto ottimi rapporti con 39. Tutto sommato mi dichiaro soddisfatto”.

Insomma pur non nominandola, sia la dichiarazione che soprattutto l’espressione del conduttore (che oggi ha avuto un inconveniente a I Fatti Vostri) rendono molto probabile che tale collega con cui non abbia avuto ottimi rapporti possa essere Adriana Volpe.

La vita in diretta, Giancarlo Magalli su Trump: “Ha fatto ammalare metà della sua nazione”

Infine a La vita in diretta si è parlato anche di politica estera e della positività del Presidente degli USA Donald Trump. Su di lui Giancarlo Magalli ad Alberto Matano ha ammesso: “Ha fatto ammalare metà della sua nazione con la sua arroganza ed il suo negazionismo”.