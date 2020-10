L’allieva 3, Antonia Liskova: “Sono una persona rigida come la Suprema”

Antonia Liskova, L’allieva 3: “Come la Suprema pretendo molto da me stessa”

Stasera non andrà in onda L’allieva 3 per lasciare spazio alla partita della Nazionale di calcio. I telespettatori di Raiuno potranno rivedere Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale nei panni di Alice Allevi e Claudio Conforti domenica 18 ottobre. Uno dei personaggi che ha già fatto breccia nel cuore dei fan de L’allieva 3 è la “Suprema” ossia la nuova direttrice dell’istituto di Medicina legale Andrea Manes interpretata da Antonia Liskova. Alice è affascinata da questa donna inflessibile e infallibile sul lavoro. Antonia Liskova, parlando del suo personaggio in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato:

“In Andrea Manes c’è tanto di me. Anche io sono una persona rigida e fin da bambina ho imparato a pretendere molto da me stessa. La mia nonna materna era una donna fortissima, l’amavo ma allo stesso tempo la odiavo perché sembrava volermi mettere i bastoni tra le ruote a ogni costo. Lo faceva per me, per educarmi a quell’indipendenza che lei considerava essenziale”.

L’allieva 3 anticipazioni: Antonia Liskova parla del suo personaggio

L’arrivo di Andrea Manes all’istituto di Medicina legale ha già portato scompiglio nella vita di Alice che è diventata l’assistente personale della Suprema. Il rapporto con Claudio ne sta risentendo perché Alice è oberata di impegni e ne L’allieva 3 si troverà spesso di fronte a un bivio come ha anticipato Alessandra Mastronardi in un’intervista. Alice ha già scoperto il segreto della Manes: ha abbandonato sua figlia appena nata. Dice Antonia Liskova del suo personaggio:

“La Manes è una donna forte con gli altri ma soprattutto con se stessa. Una che non ammette di sbagliare perché lo ha già fatto in passato e che è concentrata esclusivamente sul suo lavoro perché solo lì si sente infallibile”.

L’allieva 3, Antonia Liskova dichiara: “Viviamo in un mondo maschilista”

Antonia Liskova interpreta spesso donne rigide e inflessibili, si pensi al suo personaggio in Nero a metà 2. L’attrice ritiene che per un uomo sia più facile anche ottenere un lavoro: “noi donne sul lavoro siamo capaci di diventare delle iene, ma viviamo in un mondo maschilista che sperimentiamo fin da giovanissime”. L’appuntamento con la terza puntata de L’allieva 3 è per domenica 18 ottobre in prima serata su Rai1.