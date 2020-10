Marco Liorni blocca un ospite a Italia Si: “Signore, non possiamo”

Italia Si, Marco Liorni costretto a bloccare un ospite: “Signor Miro, non possiamo”

Nella puntata di oggi di Italia Si, sul podio è salito un ospite speciale: il signor Miro, proprietario e gestore di un bar situato vicino al quirinale e nel quale Sergio Mattarella, nostro attuale Presidente della Repubblica, si recava tutte le mattine per fare colazione quando era un giudice della corte costituzionale. Da quando ha il compito di ricoprire la carica istituzionale più importante del nostro Paese, però, Mattarella non si reca più personalmente a prendere il caffè, ma lo manda a prendere da alcuni suoi collaboratori. Per questo motivo il signor Miro ha deciso di lanciare un appello su Rai1, nella trasmissione di Marco Liorni, chiedendo di poter portare egli stesso la colazione al Presidente. A un certo punto, però, l’ospite ha iniziato, nella sua ingenuità televisiva, a nominare i nomi di diverse marche famose e di attività commerciali romane, allora Marco Liorni è stato costretto a bloccarlo:

Signor Miro, non possiamo!

Marco Liorni scherza col signor Miro: “Piccolo spazio pubblicitario”

Poco prima di esagerare, citando il nome di diversi brand e attività commerciali della sua zona, il signor Miro, oggi sul podio di Italia Si a chiedere di poter consegnare di persona il caffè al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aveva già nominato un noto prodotto dolciario, il ‘Pocket Coffe’. Marco Liorni, allora, gli aveva fatto passare l’ingenuità, prendendola con ironia. Rivolgendosi all’ospite, infatti, il conduttore aveva detto:

Piccolo spazio pubblicitario.

Scatenando, in questo modo, l’ilarità di tutto lo studio.

Italia Si, Marco Liorni all’ospite: “E’ di una simpatia unica”

Sempre nella puntata di oggi di Italia Si, Manuel Bortuzzo aveva sfoggiato il suo nuovo look. Più tardi, invece, Marco Liorni si è molto divertito in compagnia del signor Miro, il quale, dopo aver espresso la sua richiesta, ha fatto divertire tutto lo studio con quella che il conduttore ha definito: