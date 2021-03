Anna Pettinelli, sfogo da Alberto Matano: “Passavo e la gente si spostava”

La vita in diretta, Anna Pettinelli si sfoga con Alberto Matano: “Quando passavo, la gente si spostava”

L’epidemia di coronavirus che ancora attanaglia il mondo he comprensibilmente messo paura a molti e fatto nascere, in alcuni casi, delle vere e proprie fobie. Nella puntata di oggi de La vita in diretta, Alberto Matano ha affrontato proprio quest’ultimo fenomeno, raccontando di un cartello apposto su un palazzo in cui vivono persone risultate positive al Covid. Al tavolo del segmento ‘pop’, insieme a lui c’era anche Anna Pettinelli, la quale, lo ricorderete, ha scontato sulla propria pelle l’esperienza di questa subdola malattia. Ebbene, la conduttrice ha colto l’occasione di riportare la propria esperienza, dando spazio ad un piccolo sfogo. Queste le sue parole:

Quando passavo, per i giorni a venire, la gente si spostava perché aveva paura del contagio.

Anche voi siete a conoscenza di simili episodi di discriminazione?

Anna Pettinelli racconta il suo Covid: “Hanno disinfettato tutto il mio palazzo”

Oltre alle preoccupazioni derivanti dalla malattia, dunque, molti di quanti sono risultati positivi al Covid hanno dovuto subire questa sorta di silenziosa discriminazione. Avendola provata sulla propria pelle, nella puntata di oggi de La vita in diretta Anna Pettinelli si è sfogata con Alberto Matano:

Hanno disinfettato tutto il palazzo quando io ho avuto il Covid. E non ero uscita di casa.

Tali misure, chiaramente non necessarie, hanno contribuito al senso di isolamento già caratteristico di qualsiasi malattia. Quando tutto finirà, con calma, dovremo forse prenderci tutti un po’ di tempo per riflettere su quanto è stato fatto.

La vita in diretta, Anna Pettinelli ad Alberto Matano: “E’ successa la stessa cosa a me”

Di recente, Rudy Zerbi ha attaccato Anna Pettinelli. Nella puntata di oggi de La vita in diretta, invece, Alberto Matano ha raccontato di un:

Cartello apposto sul condominio dove c’erano le persone con il Covid.

La conduttrice ha allora aggiunto: