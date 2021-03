Francesca Fialdini racconta cosa le è successo: “Mi sono imbattuta in…”

Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini svela cosa le è successo: “Mi sono imbattuta in questo tesoro”

Francesca Fialdini è al timone di Da noi a ruota libera con successo da due edizioni, oltre che in tv è impegnata anche in radio dove conduce un programma su Radio2 ed inoltre è molto attiva sui social. La conduttrice toscana, infatti, in queste ore ha fatto una rivelazione attraverso il suo profilo Instagram ammettendo si essersi imbattuta in un vero e proprio tesoro. Nel dettaglio ha dichiarato:

“Sto facendo una ricerca e mi sono imbattuta in questo tesoro. Leggetelo solo se vi succede la stessa cosa. Non cercatelo di proposito.”

Il libro in questione mostrato da Francesca Fialdini è Lettera a mia madre di Georges Simenon.

Francesca Fialdini commenta gli ottimi ascolti di Da noi a ruota libera: “Grazie a chi ci ha seguito”

Francesca Fialdini alla conduzione di Da noi a ruota libera, anche domenica scorsa ha battuto il suo diretto competitor Domenica Live di Barbara D’Urso. Nel dettaglio stando a quanto riportano i vari siti sugli ascolti, Da noi a ruota libera ha totalizzato il 12.5% di share pari a 1milione 982mila telespettatori mentre Domenica Live è stata vista da 1milione 955mila spettatori, con uno share del 12.3%. In queste ore, sempre sui social, Francesca Fialdini ha voluto ringraziare quanti l’hanno seguita con affetto:

“A chi ci ha seguito nonostante il sole, la domenica di festa, il gran premio e chi più ne ha più ne metta. Wow. Grazie da Austin Powers.”

Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini in onda anche la Domenica di Pasqua (4 aprile)

Francesca Fialdini (reduce da una toccante riflessione) è andata in onda con il suo talk anche domenica scorsa nonostante fosse un giorno festivo ed in quell’occasione ha annunciato che Da noi a ruota libera andrà regolarmente in onda anche il giorno di Pasqua. L’appuntamento con Da noi a ruota libera, dunque, è per domenica prossima 4 aprile.