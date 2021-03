Maria Teresa Ruta preoccupata per la mamma: “Non sta bene”. Cosa ha avuto

GF Vip, Maria Teresa Ruta turbata per la madre: “Non sta molto bene”

Maria Teresa Ruta una delle ex protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha concesso una breve intervista ai microfoni di RTL 102.5, precisamente nel programma “Protagonisti” in onda dal lunedì al venerdì. L’ex gieffina nonostante si sia mostrata come sempre con il sorriso sulle labbra ha fatto una confessione non piacevole su una persona molto importante per lei, la donna che l’ha messa al mondo.

La nota presentatrice ha fatto sapere ai due conduttori radiofonici Francesco Fredella e Gianni Simioli che sua madre ha avuto un lieve malessere di recente, pronunciando le testuali parole: “La mia mamma non sta molto bene“.



Maria Teresa Ruta sulla madre dopo il GF Vip: “Ha avuto un piccolo acciacco”

Senza ombra di dubbio, Maria Teresa Ruta è una delle ex concorrenti del GF Vip 5 più amate dai telespettatori, e a confermarlo è l’affetto che continua a ricevere da tutti i suoi sostenitori. L’ex gieffina il 30 marzo 2021 è stata ospite di RTL 102.5.

Per iniziare la conduttrice ai conduttori del programma radiofonico “Protagonisti” ha confidato di trovarsi a casa di sua madre, precisamente nella sua vecchia stanza. A questo punto Maria Teresa Ruta ha rotto il silenzio sulla donna che l’ha partorita dichiarando:

“Qualche giorno fa ha avuto un piccolo acciacco. Sta aspettando di poter usufruire del vaccino. Noi siamo figli unici io e mio fratello”.

GF Vip, Maria Teresa Ruta parla della sua adolescenza: “Facevo le ragnatele”

Sempre in collegamento con RTL 102.5 l’ex gieffina Maria Teresa Ruta ha mostrato ai due conduttori radiofonici Francesco Fredella e Gianni Simioli un suo vecchio pupazzo, ovvero uno dei Qui Quo Qua. A questo punto il giornalista Francesco Fredella ha posto questa domanda alla sua ospite: “Tua madre non ha cambiato nulla nella tua stanza? E’ rimasta uguale praticamente”.

La nota 60enne ha subito replicato raccontando un retroscena sulla sua adolescenza:

“Da ragazza quando avevo soltanto dieci anni ho fatto le ragnatele dell’uomo ragno”.

Infine quando Gianni Simioli le ha domandato quale oggetto porterà con sè, Maria Teresa ha ironizzato: “La mamma dice che la camera non si tocca”. Il noto giornalista Francesco Fredella spesso opinionista di Pomeriggio 5 invece ha salutato l’ex gieffina che di recente è stata criticata da Simona Tagli dicendole: “Salutaci la tua cara mamma e tuo fratello. Grazie per essere stata qui con noi”.