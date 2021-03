Un passo dal cielo 6, Daniele Liotti svela: “Molta azione e più commedia”

Daniele Liotti su Un passo dal cielo 6: “C’è molta azione e anche più commedia”

Un passo dal cielo 6-I Guardiani sta per tornare su Rai1: da giovedì 1 aprile Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Gianmarco Pozzoli faranno compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Rai per 8 settimane. La nuova stazione di polizia è a San Vito di Cadore, nel Veneto. Tra le new entry Aurora Ruffino, Anna Dalton e Serena Iansiti. Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, sposa Emma ma la loro felicità dura poco: la donna muore. Francesco lascia la Forestale e si trasferisce in una baita sulle montagne delle Cinque Torri. Daniele Liotti, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, svela:

“Con questa serie ho imparato a conoscere, a rispettare e ad amare la montagna, a non temerla. Nella sesta stagione c’è molta azione e anche più commedia”.

Il sottotitolo I Guardiani si riferisce al fatto che i personaggi di Un passo dal cielo 6 sono un po’ i guardiani delle montagne.

Un passo dal cielo 6-I Guardiani, Daniele Liotti: “Ci sono delle novità”

La prima puntata di Un passo dal cielo 6 andrà in onda giovedì 1 aprile, giorno in cui il protagonista Daniele Liotti compie 50 anni. Le anticipazioni di Un passo dal cielo 6 svelano che la vita di Francesco Neri cambierà radicalmente dopo la morte di Emma. Racconta Daniele Liotti:

“Ci sono delle novità. Francesco si leva la divisa ma non per questo rinuncia a difendere le sue montagne. Si mette in viaggio per portare i lupi di Emma che non c’è più in Slovenia. Ha voglia di ricominciare portandosi dentro i meravigliosi ricordi che lo tengono legato a quei luoghi”.

Daniele Liotti sulla nuova location di Un passo dal cielo 6: “Ho fatto il pieno di emozioni”

Durante le riprese di Un passo dal cielo 6 Daniele Liotti ha preso casa sopra San Vito di Cadore. Tutte le mattine faceva quaranta minuti di camminata: “E’ stato bellissimo, ho incontrato volpi, cervi, leprotti, scoiattoli. Ho fatto il pieno di emozioni”. L’appuntamento con la prima puntata di Un passo dal cielo 6 è per giovedì 1 aprile in prima serata su Rai1.