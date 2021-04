Annalisa Scarrone fa un annuncio: “Sono felicissima di dirvelo!” (FOTO)

Annalisa fa un annuncio prima dell’ospitata a Soliti Ignoti: “Sono felicissima di dirvi che da oggi…”

Sarà Annalisa Scarrone, in arte solo Annalisa, l’ospite di Amadeus che giocherà a Soliti Ignoti nella puntata di stasera, sabato 3 aprile 2021. Ad annunciare la sua partecipazione a Soliti Ignoti-Il ritorno è stata, oggi pomeriggio, la pagina facebook ufficiale del programma condotto da Amadeus, da anni campione d’ascolti nella fascia oraria dell’access prime time. Annalisa a Soliti Ignoti giocherà, come tutti i protagonisti del mondo dello spettacolo che l’hanno preceduta negli ultimi mesi, per beneficenza: i soldi della sua eventuale vincita verranno infatti devoluti ad un’associazione italiana che si occupa di persone che soffrono di autismo. E prima della sua esperienza come concorrente a Soliti Ignoti, Annalisa Scarrone ha fatto un annuncio su instagram.

Soliti Ignoti, Annalisa Scarrore fa un annuncio prima dell’ospitata: “Online un nuovo episodio del mio Podcast”

Aspettando, dunque, l’ospitata di stasera a Soliti Ignoti-Il ritorno, Annalisa su instagram ha pubblicato il post con la foto visibile di seguito, scrivendo: “Nuda10 a parole! Sono molto felice di dirvi che da oggi è online un nuovo episodio del mio Podcast nel quale vi racconto tutti i brani, le collaborazioni e le novità dell’album.

Annalisa Scarrone: l’ospitata come concorrente a Soliti Ignoti-Il ritorno e l’album Nuda10

In un altro recente post pubblicato sempre su instagram Annalisa, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2021 con il brano ‘Dieci’, ha condiviso un verso di ‘Bonsai’, un’altra sua canzone contenuta nell’album Nuda10, ossia: “Mi sento un albero e sono un bonsai, ti chiedo scusa e non lo penso mai”.

Come se la caverà stasera a Soliti Ignoti? In attesa di vederla giocare, ricordiamo che ieri sui social è stato lanciato l’annuncio per la ricerca di nuove identità da arruolare per le prossime puntate di questa edizione o per la nuova stagione, che Amadeus condurrà a partire da settembre.