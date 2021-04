Oggi è un altro giorno, Christian de Sica svela: “Ho preso una bella botta”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Aprile 1, 2021 , in Interviste

Christian de Sica ospite ad Oggi è un altro giorno: “La morte di mio padre è stata una bella botta”

Il popolare attore e show man Christian de Sica questo pomeriggio è stato ospite di Serena Bortone nel consueto appuntamento pomeridiano con Oggi è un altro giorno. De Sica, pronto a tornare in tv sabato sera con lo show Una serata tra amici ha ripercorso alcune tappe della sua carriera davanti alle domande della Bortone, partendo dagli inizi nel mondo dello spettacolo fino ad alcuni ricordi di su papà. L’artista romano ha ricordato come la sua carriera sia iniziata non facendo da subito il comico ma con il varietà sulle reti Rai:

Io non ho cominciato facendo il comico, ma ho iniziato su Rai 1 facendo varietà. Il primo spettacolo che ho fatto era ancora in bianco e nero, prima puntata 18 milioni di spettatori. Con la scomparsa di mio papà ho preso una bella botta, a 23 anni l’uomo è ancora un ragazzino e ha bisogno di un padre

Una serata tra amici, la figlia di Christian de Sica sullo show: “Voglio un ricordo”

Ospite negli studi di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone, Christian de Sica ha parlato anche dello show che sabato sera andrà in onda su Rai Uno. L’arista romano avrà accanto anche la figlia Maria Rosa che dalla Bortone ha annunciato che i due canteranno insieme nello show Una serata tra amici: “Appeno ho saputo che papà avrebbe fatto questo programma gli ho detto che volevo cantare con lui per avere un ricordo”.

Oggi è un altro giorno, Christian de Sica sulla moglie: “Sono stato fortunato”

Christian de Sica, che nei giorni scorsi ha parlato di un lutto che ha colpito la sua famiglia, ha parlato ad Oggi è un altro giorno del rapporto con sua moglie: “Trovando Silvia sono stato fortunato” – rivela De Sica da Serena Bortone – .