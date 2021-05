Armando Incarnato sulla lite con Maria De Filippi svela: “Sono stato male”

Armando Incarnato, lite con Maria De Filippi: “Mi è crollato il mondo addosso”

Una volta ogni tre mesi circa Maria De Filippi dal suo proverbiale gradino di Uomini e Donne si arrabbia con un cavaliere o con una dama dando libero sfogo al suo adorabile lato fumantino. E’ successo anche con il cavaliere partenopeo Armando Incarnato con il quale ha litigato nelle settimane scorse dicendogli che parla male della redazione. Di questo fatto ha parlato proprio Armando Incarnato al magazine ufficiale della trasmissione:

“Sono stato male e mi è crollato il mondo addosso quando sono stato accusato di parlar male della redazione. Sapevo che non era vero”.

Uomini e Donne, Armando Incarnato su Ida Platano: “Sono stato accantonato per nulla”

Chissà cosa sarebbe successo se Ida Platano, invece di tornare con Riccardo Guarnieri, avesse scelto di approfondire e continuare la conoscenza con Armando Incarnato. Non si piange sul latte versato, ma Armando a Uomini e Donne Magazine ha comunque voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe proprio su Ida Platano: “L’anno scorso sono stato accantonato per nulla. Le ho regalato attimi di spensieratezza e armonia. Sempre trattata coi guanti”. Secondo lui se Ida fosse stata sincera avrebbe fatto il primo passo verso di lui, dimostrando un interesse, ma invece non è successo nulla di tutto questo.

Roberta Di Padua: “Mi dispiace tantissimo per la situazione con Riccardo” svela Armando

“Mi dispiace tantissimo per la situazione in cui s’è trovata con Riccardo” ha svelato Armando Incarnato su Roberta Di Padua, “ma anche lei ha scelto un’altra strada, come Ida. E comunque non ho mai pensato che lei avesse potuto dire certe cose su di me”. Insomma, il bilancio di Armando su questa stagione di Uomini e Donne non è tra i più positivi, ma l’orizzonte può sempre regalare una soddisfazione inaspettata, e chissà che il prossimo anno non possa trovare la donna giusta per lui (e smetta di litigare con Gianni Sperti).