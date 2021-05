Caterina Balivo, duro monito contro i No-Vax: “Non azzardatevi”

Caterina Balivo si vaccina e attacca i No-Vax: “Non azzardatevi a commentare”

Conduttrice di Vieni da me e prima ancora di Detto Fatto e più di recente invece giurata de Il cantante mascherato, Caterina Balivo oggi si è vaccinata ed ha voluto documentare il tutto sui social con foto e post. Tuttavia la conduttrice campana ha voluto anche lanciare un monito contro chi non crede nella scienza ed i cosiddetti No-Vax passando all’attacco:

“PS: i no vax sono pregati di non azzardarsi a scrivere un minimo commento, saranno debitamente bloccati!.”

Insomma Caterina Balivo ha prevenuto le polemiche annunciando di essere facile al ‘blocco’ per tutti coloro che abbiano intenzione di commentare in maniera inopportuna.

Caterina Balivo fa il vaccino anti-Covid e confessa: “Mai stata così felice”

Nel suo post, visibile integralmente alla fine del paragrafo, Caterina Balivo oltre ad annunciare di non essere disposta a tollerare commenti antiscientifici ha voluto ringraziare anche tutti i ricercatori e la scienza che hanno studiato e stanno ancora studiando per cercare una cura contro il Covid e che hanno trovato un vaccino contro il virus. L’ex conduttrice di Vieni da me e Detto Fatto, inoltre, ha anche rivelato di avere la fobia degli aghi, dunque, per lei fare il vaccino non è stato una passeggiata.

“Sono ‘Vacinada’! Non sono mai stata così felice, paurosa (odio gli aghi), emozionata e incredula che stesse per accadere. W la ricerca e i ricercatori, w i vaccini che da sempre hanno cambiato il mondo”

ha confessato Caterina Balivo.

Caterina Balivo ritorna in tv in autunno? Le ultime indiscrezioni

C’è molta attesa per la presentazione dei palinsesti autunnali che avverrà nelle prossime settimane, ed incerto è anche il possibile ritorno in onda di Caterina Balivo, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe approdare nella prima serata con un programma tutto suo ma ancora nulla è certo. Ieri invece la conduttrice ha raccontato un aneddoto su Carla Fracci, nel giorno della sua morte.