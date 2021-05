Diletta Leotta, l’affondo di Paola Ferrari: “Può rappresentare forse Belen”

Paola Ferrari contro Diletta Leotta: “Può rappresentare forse solo se stessa o Belen”

Oggi Paola Ferrari ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Giornale. E in questa occasione la popolare giornalista sportiva ha parlato ovviamente della sua vita, non lesinando però qualche frecciata velenosa nei confronti della sua giovane collega Diletta Leotta. Cosa ha detto? Paola Ferrari non ha affatto gradito che Diletta Leotta userebbe la sua bellezza per imporsi nel mondo dello spettacolo, aggiungendo di credere non possa rappresentare tutte le giornaliste italiane: “La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane…” Secondo la donna al massimo la Leotta potrebbe rappresentare giusto se stessa oppure Belen Rodriguez: “Lei può rappresentare solo se stessa o forse Belen…” Parole al veleno che sicuramente faranno discutere a lungo.

Diletta Leotta, arriva il consiglio di Paola Ferrari: “Faccia tanti soldi e se li goda”

Successivamente Paola Ferrari, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, ha anche colto la palla al balzo per dare un prezioso consiglio a Diletta Leotta, la quale ha da poco ricevuto un nuovo tapiro. In pratica la giornalista sportiva ha voluto consigliare a Diletta Leotta di godersi i tanti soldi guadagnati in tutti questi anni:

“Un consiglio per Diletta Leotta? Lei è ricchissima e famosissima, mica come me che ho fatto tanta fatica per così poco…Continui così, faccia un sacco di soldi e se li goda….”

Diletta Leotta cosa avrà da dire a tal proposito? Risponderà per le rime alla sua collega della Rai? Oppure farà finta di nulla?

Paola Ferrari si sfoga: “Mi arrabbio quando vedo ragazze usare il proprio corpo per diventare famose”

Paola Ferrari ha poi concluso questa sua intervista al quotidiano Il Giornale asserendo di essere davvero tanto infastidita da tutte quelle ragazze che per far carriera userebbero il proprio corpo, aggiungendo però di sbagliare a prendersela in questo modo perchè ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita:

“Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare…”

La giornalista sportiva Paola Ferrari ha anche dichiarato di considerare un affronto se qualcuno la ascoltasse solo perchè è una bella donna: “Ammetto che devo essere più zen…”