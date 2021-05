Donatella Rettore vita privata: età, altezza, marito, malattia, dove vive

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 4, 2021 , in Musica

Donatella Rettore, vita privata: età, altezza e peso della cantante stasera ospite di Amadeus a Soliti Ignoti

Spetterà a Donatella Rettore nella puntata di Soliti Ignoti di stasera, martedì 4 maggio 2021, provare ad indovinare le identità misteriose per vincere una somma di denaro da devolvere in beneficenza. In attesa di vederla, quindi, cimentarsi con il seguitissimo gioco condotto da Amadeus, scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata. Donatella Rettore è nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio del 1955: ha quindi 66 anni. La sua altezza è di 1 metro e 75 centimetri, mentre il suo peso dovrebbe essere di circa 55 chili. Vive ancora oggi nella sua terra natale.

Donatella Rettore, vita privata: il marito Claudio, i figli mai avuti e il tumore al seno

Donatella Rettore è sposata con Claudio, suo marito solo dal 2005, nonostante stia con lui da quasi cinquant’anni. La coppia non ha avuto figli ma Donatella Rettore lo scorso anno intervistata da Mara Venier a Domenica In non ha nascosto di aver cercato di adottarne, senza però riuscirci. Donatella è talassemica e un anno fa è stata colpita da un tumore al seno, che fortunatamente ha sconfitto.

Donatella Rettore, carriera da cantante: la rivalità e l’amicizia con la collega Marcella Bella

Elencare tutti i successi di Donatella Rettore è praticamente impossibile perciò, per quanto riguarda la sua carriera, ci limitiamo a ricordare la rivalità poi trasformatasi in grande amicizia con Marcella Bella, con la quale di recente è stata ospite a Verissimo.

E stasera la vedremo quindi giocare come concorrente a Soliti Ignoti-Il ritorno.