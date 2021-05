Pomeriggio 5, Barbara d’Urso sfiora le lacrime: “Mi arriva questo dolore”

Barbara d’Urso commossa a Pomeriggio 5 per Luana D’Orazio: “Mi arriva questo dolore”

Negli ultimi due giorni Barbara d’Urso sta dedicando Pomeriggio Cinque interamente alla cronaca e all’attualità, azzerando la parte leggera sul gossip. In particolare oggi a Pomeriggio 5 si è parlato ampiamente di Luana D’Orazio di 22 anni morta sul lavoro a Prato. In collegamento è intervenuta la mamma di Luana morta in fabbrica che con difficoltà e dolore nel cuore ha parlato della figlia. La d’Urso è apparsa molto provata dalla storia di Luana morta, soprattutto perché la ragazza sognava di diventare famosa e incontrare la conduttrice. Mente parlava con la mamma di Luana Barbara d’Urso commossa ha avuto la voce rotta dal pianto. Provando a ricomporsi e ad asciugarsi le lacrime la d’Urso ha detto alla mamma di Luana:

“Mi arriva questo dolore”.

Luana morta in fabbrica, il fidanzato in lacrime a Pomeriggio Cinque

Nel corso della trasmissione oltre alla madre anche il fidanzato di Luana D’Orazio ha rilasciato alcune dichiarazioni. Luana era una ragazza madre di 22 anni con un bimbo avuto a 17 anni. Adesso Luana stava vivendo un nuovo amore, felice e pieno di progetti per il futuro. Il ragazzo a Pomeriggio 5 è scoppiato in lacrime, ancora distrutto da quanto accaduto. Il ragazzo ha raccontato che lui e Luana D’Orazio avevano tantissimi sogni, in particolare quello di andare a Parigi e poi di vivere insieme. Sogni che non potranno più realizzarsi perché Luana è morta con un incidente sul lavoro.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso conforta la mamma di Luana D’Orazio: “Hai una grandissima forza”

Durante il collegamento con la mamma di Luana D’Orazio è stato raccontato tanto della ragazza. Luana tutte le mattine si alzava alle 5 per andare in fabbrica e cercare di costruire una vita migliore per il suo piccolo. Era una mamma giovane ma già molto matura, che viveva per suo figlio. Al piccolo la mamma di Luana ha detto la verità, come ha spiegato a Pomeriggio Cinque durante la diretta. Adesso per la donna si apre un momento difficile, in cui dovrà crescere questo piccolino. Dunque Barbara d’Urso, con Domenica Live a rischio, ha detto: