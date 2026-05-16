Nathaly Caldonazzo sposa a 56 anni: “Matrimonio prima? Avrei avuto attacco di panico”

Nathaly Caldonazzo a La volta buona per parlare del suo matrimonio

Almeno a La volta buona non si è parlato di diete e chirurgia estetica e infatti si è parlato di matrimoni come quello di Samantha De Grenet quando era giovane e poi quello di Nathaly Caldonazzo che ha la bellezza di 56 anni e che è convolata a nozze a Bari all’insegna della massima riservatezza e intimità. Dopo due anni d’amore ha deciso di vivere un momento speciale con l’uomo che le ha rapito il cuore e adesso sono felici più che mai e in più lui non fa parte del mondo dello spettacolo.

La showgirl svela perché si è sposata all’età di 56 anni

Ma perché Nathaly Caldonazzo ha aspettato così tanti anni prima di sposarsi? Di certo aspettava l’uomo giusto, che non sempre arriva, e alla fine per lei è arrivato nella figura di Filippo Maria Bruni che ha sposato lo scorso aprile a Bari durante una cerimonia blindata. A La volta buona la showgirl ha strappato un sorriso in questo modo: “Sai che non devi stare insieme tutta la vita. Non l’avrei mai fatto a 20-30 anni, mi sarebbe venuto un attacco di panico”. E poi ancora: “Nessuno dei due ha voglia di fare casino o di tradirsi. Ci accompagniamo nella vecchiaia”.

La volta buona, Nathaly Caldonazzo: “Con lui sono stata una persona orrenda”

“Non ero pronta ad avere una relazione, non mi interessava. Ho fatto di tutto per mandarlo via, sono stata una persona insopportabile, orrenda. Invece lui è rimasto lì” ha confessato Nathaly Caldonazzo a La volta buona, e a proposito del marito ha detto che lui è stato sposato per sette anni, ma è rimasto in talmente buoni rapporti con la sua ex, che era presente al matrimonio con il suo nuovo marito.