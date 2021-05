Rosalinda Cannavò si lamenta con Andrea Zenga: “Non ne posso più”

Scritto da Simona Tranquilli , il Maggio 11, 2021 , in Personaggi Tv

Rosalinda Cannavò stanca. Lo sfogo con Andrea Zenga: “Non ne posso più”

Hanno iniziato un tour tra le bellezze dell’Italia Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. La coppia si è concessa prima un weekend in Umbria e poi nelle Marche. Adua Del Vesco però non ha potuto fare a meno su Instagram Stories di ammettere di essere stanca delle ore passate in macchina, tanto da sfogarsi con il fidanzato Andrea Zenga:

“Non ne posso più di stare in macchina, sono circa tre ore, forse di più, che siamo in macchina di rientro a Milano”.

Una piccola lamentela quella di Rosalinda Cannavò che ha però sottolineato di aver trascorso dei giorni bellissimi a Osimo e di aver apprezzato le bellezze del luogo.



Rosalinda Cannavò torna a Milano con Andrea Zenga e ammette: “Sono molto dispiaciuta”

“Io sono molto dispiaciuta, sarei voluta rimanere un altro pochino ad Osimo però purtroppo dobbiamo rientrare”. Sono state queste le parole di Rosalinda Cannavò che ha conosciuto la famiglia di Andrea a ha dichiarato su Instagram Stories: “Lascio le Marche con grande dispiacere, sono stata accolta con tanto affetto, comunque spero presto di continuare questo tour in Italia. Voglio godermi le bellezze del nostro Paese”. Intanto la coppia nata al Grande Fratello Vip oggi è tornata a Milano.

Rosalinda Cannavò ammette sui social: “Le Marche mi hanno stupita”

È rimasta senza parole per le bellezze delle Marche Rosalinda Cannavò. Su Instagram l’attrice ha infatti ammesso: “Le Marche mi hanno stupita”. L’attrice siciliana ha infatti raccontato: “Si mangia bene, gente super cordiale, posti mozzafiato, Porto Recanati con spiaggia davvero bella, curata e attrezzata”. Non è escluso che nei prossimi giorni Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò possano regalare ai loro fans su Instagram altre immagini delle bellissime città italiane.