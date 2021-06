Antonella Clerici, gag con una spettrice: “Tra vent’anni non sarò qui”

È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici e la gag con una telespettatrice: “Tra vent’anni non farò più questo mestiere”

Penultima puntata di È sempre mezzogiorno oggi, giovedì 24 giugno 2021, con Antonella Clerici che ha avuto in collegamento per il gioco telefonico la signora Maria di Modica, in Sicilia. E proprio con la telespettatrice in questione si è resa protagonista di una simpatica gag. Maria prima di giocare le ha raccontato: “Il mio nipotino Tommaso, di soli 18 mesi, appena ti vede in onda si avvicina e cerca di toccarti i capelli attraverso il televisore. E’ uno dei tuoi fans del futuro”.

Quando avrà vent’anni non farò più questo lavoro

ha risposto scherzosamente Antonella Clerici, mandando poi un bacio attraverso le telecamere proprio al piccolo Tommaso.

Antonella Clerici e l’augurio della telespettatrice di È sempre mezzogiorno: “Ti aspettiamo a settembre”

“A settembre ti aspettiamo” ha detto inoltre Maria di Modica ad Antonella Clerici durante il gioco telefonico di oggi. E Antonella ha ovviamente confermato che a settembre tornerà con la seconda edizione di È sempre mezzogiorno, la cui data d’inizio è quella di lunedì 13. Chiusa la gag, Maria ha giocato e vinto: la risposta corretta era ‘uovo’. Finito anche il gioco telefonico, Antonella Clerici ha raggiunto i suoi compagni di viaggio al centro dello studio riepilogando i piatti preparati oggi e ricordando ai telespettatori, ancora una volta, che quella di domani sarà l’ultima puntata della prima edizione di È sempre mezzogiorno.

È sempre mezzogiorno, quasi 2 milioni di telespettatori per Antonella Clerici ieri: gli ascolti del 23 giugno

Sta confermando il suo successo fino all’ultima puntata È sempre mezzogiorno: Antonella Clerici ieri ha fatto compagnia, infatti, a 1 milione 946 mila spettatori con uno share che ha sfiorato il 18%. Si chiude quindi un’edizione molto positiva in termini di ascolti per È sempre mezzogiorno, non a caso Antonella Clerici all’inizio della puntata di ieri ha parlato di stagione magnifica.