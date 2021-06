Chi l’ha visto? Federica Sciarelli confessa: “Alcune storie mi turbano”

Federica Sciarelli svela: “Alcune storie di Chi l’ha visto? mi turbano”

Chi l’ha visto?, oltre ad essere uno dei programmi di punta della Rai, è anche uno dei più seguiti del mercoledì sera come testimoniano i dati d’ascolto. Da quando si sono riaccesi i riflettori sulla scomparsa di Denise Pipitone, la redazione di Chi l’ha visto? riceve migliaia di segnalazioni e testimonianze da ogni parte d’Italia. Federica Sciarelli, che conduce il programma dal 2004, non vede l’ora di prendere la bicicletta e partire con il suo solito gruppo di amici per la Sicilia come ha confessato in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Il caso di Denise, le foto e i video di quando piange, così come la storia toccante del piccolo Giuseppe Di Matteo, di cui ci siamo occupati di recente, mi turbano. Pedalare è il modo di scaricare queste sensazioni negative che sono costretta a respirare”.

Chi l’ha visto? Federica Sciarelli: “E’ scattato di nuovo il desiderio di ritrovare Denise”

Nella puntata di Chi l’ha visto? di stasera 9 maggio Federica Sciarelli tornerà sul caso di Denise Pipitone. La giornalista, che ha un rapporto di amicizia speciale con Piera Maggio e l’avvocato Giacomo Frazzitta, ha riacceso i riflettori su questa vicenda. Dice Federica Sciarelli:

“E’ scattato di nuovo il desiderio di ritrovare Denise. E’ giusto che tutti ne parlino. L’obiettivo comune è ritrovare una bambina scomparsa 17 anni fa. Con la mamma e con l’avvocato c’è un rapporto confidenziale perché noi non abbiamo mai trascurato quest’inchiesta”.

Federica Sciarelli anticipa: “Stiamo preparando due speciali”

Federica Sciarelli tornerà al timone di Chi l’ha visto? anche nella prossima edizione. Non ci sarà una versione estiva ma, svela, “stiamo realizzando due speciali. Si tratta di una sorpresa per i telespettatori perché i contenuti sono insoliti e poi chiuderemo”. L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per stasera alle 21:15 circa su Rai3.