Gianluca Semprini, chi è il conduttore di Estate in diretta: età, vita privata

Gianluca Semprini, chi è, vita privata, figli

Gianluca Semprini è il nuovo conduttore del programma Estate in diretta insieme a Roberta Capua, programma nel quale occuperà la parte giornalistica. Semprini nel corso della propria vita ha saputo costruirsi una carriera di tutto rispetto nel mondo del giornalismo. La carriera di Semprini, nato a Roma il 31 agosto del 1970 inizia in radio proprio nella capitale. Nel 1995 diviene giornalista professionista iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, poi la carriera decolla con l’approdo a Sky Italia, dove ha lavorato per Sky TG24 fino al 2016, quando decide di cambiare e optare per la Rai. Dal 2017 conduce RaiNews24 iniziando nella fascia notturna e poi in quella serale. Dal 2019 è inizia l’avventura come co-conduttore di Centocittà, il programma mattutino di Rai Radio 1. Gianluca Semprini è sposato e da sua moglie Valentina ha avuto 3 di 4 figli, la primogenita Federica è nata in seguito ad una storia precedente del giornalista

Gianluca Semprini, Rai, Politics, Instagram

Dopo un percorso professionale di successo a Sky, Gianluca Semprini approda alla Rai nel 2016. Subito gli viene affidato un programma nuovo su Rai3 che si rivelerà ben presto un flop, Politcs-Tutto è politica, un talk a sfondo politico che non ottiene i risultati sperati. Le fasi iniziali della nuova avventura in Rai dunque non sono momenti banali per Gianluca Semprini, che successivamente si ritrova alla guida di RaiNews24 nella fascia notturna. Il giornalista è piuttosto attivo anche sui propri profili social, su quello Instagram ma anche su Twitter, dove è solito postare foto con i suoi figli o dare libero sfogo alle proprie opinioni.

Gianluca Semprini, Roberta Capua, conduzione di Estate in diretta

Gianluca Semprini, che ha parlato delle difficoltà incontrate nel corso della propria carriera, si ritrova davanti ad una nuova e grande occasione. Il giornalista infatti sarà in onda per questi mesi estivi con Estate in diretta, che condurrà insieme a Roberta Capua.