Anticipazioni Beautiful, prossima settimana: puntate 5-11 luglio

Beautiful, anticipazioni 5-11 luglio: spoiler nuove puntate

Beautiful è una delle soap più famose del mondo e non conosce segni di stanchezza. Le anticipazioni di Beautiful dal 5 all’11 luglio svelano che Wyatt dirà a Flo che Sally si curerà solo se lui si rimetterà con lei. Flo è scioccata e invita il fidanzato a non cedere anche perché ha il sospetto che Sally e la dottoressa Escobar non dicano tutta la verità. Intanto la dottoressa rivela a Sally che Flo è passata dal suo studio in cerca di risposte. Nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, Brooke lascerà un messaggio vocale a Ridge. Donna sprona la sorella ad ottenere il perdono di Ridge ma lei teme che questa volta nè il marito nè Katie la perdoneranno. Eric è arrabbiato con Quinn per aver inserito il video del bacio di Bill e Brooke nella cornice digitale. La questione doveva essere risolta a tu per tu dai diretti interessati.

Anticipazioni Beautiful, prossimi episodi: la fuga di Ridge e Shauna

Nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, Ridge volerà a Las Vegas con Shauna. I due decideranno di godersi la città senza l’assillo dei cellulari. Shauna non riesce a credere che Ridge sia davvero lì con lei. Intanto alla Forrester Creations, Quinn provoca ancora Brooke e le dice che Ridge è andato via con Shauna. La Logan è sconvolta, teme che stavolta il suo matrimonio con Ridge sia giunto al capolinea. Nei nuovi episodi di Beautiful Katie butterà a terra una foto che la ritrae con Brooke. Donna cerca di rincuorarla e rassicurarla: è stato solo un incidente.

Beautiful, anticipazioni puntate nuova settimana: la disperazione di Katie

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Beautiful rivelano ancora che Brooke lascerà un messaggio in segreteria telefonica a Ridge. Bill passerà a trovarla ma Brooke lo pregherà di andare via. L’appuntamento con Beautiful è tutti i pomeriggi su Canale5. Intanto nelle puntate americane di Beautiful un tragico passato sconvolgerà la vita di qualcuno.