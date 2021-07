Antonella Clerici, novità in prima serata? Un collega la vuole al suo fianco

Antonella Clerici in prima serata con Linea Verde Radici? Federico Quaranta la vorrebbe al suo fianco

E’ iniziata oggi, 10 luglio, la nuova edizione di Linea Verde Radici, con la conduzione di Federico Quaranta, che farà compagnia per tutta l’estate ai telespettatori di Rai1 ogni sabato all’ora di pranzo. Un’edizione, quella di Linea Verde Radici appena partita, che a settembre avrà un appuntamento speciale: sabato 4 in prima serata Federico Quaranta farà infatti un viaggio di due ore girando in lungo e in largo la Sicilia. E proprio dell’appuntamento in questione il conduttore ha parlato sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, non nascondendo il suo desiderio di avere Antonella Clerici tra i protagonisti. “Mi piacerebbe coinvolgerla” ha ammesso infatti.

Antonella Clerici e l’idea di Federico Quaranta: sarà sua ospite in prima serata a Linea Verde Radici?

“Due ore sono tante, così abbiamo pensato di coinvolgere ospiti famosi che insieme a me vivano il territorio e mi aiutino ad illustrarlo raccontando le loro emozioni” ha spiegato Federico Quaranta nell’intervista su Linea Verde Radici, sempre riferendosi allo speciale in onda in prima serata il 4 settembre e rivelando subito dopo, appunto, di volere con sé Antonella Clerici.

Lei mi ha sempre aiutato tenendomi per mano nella selva televisiva perciò ora la vorrei nel mio programma per fare un vero viaggio nella natura

ha dichiarato. “Ne stiamo parlando, vedremo se si potrà fare” ha poi concluso.

Federico Quaranta e l’approdo di Linea Verde Radici in prima serata: “Non so se si farà una serie”

Dopo aver parlato di Antonella Clerici, Federico Quaranta nell’intervista non ha escluso la possibilità che Linea Verde Radici in prima serata possa diventare seriale.