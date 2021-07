Bianca Guaccero sensualissima: “Non posso non amarti”, si è mostrata così

Bianca Guaccero fa il pieno di like su instagram con un’altra foto in costume: “Non posso non amarti”

Si continua a godere la sua estate di relax Bianca Guaccero, reduce dalle fatiche dell’edizione 2020-21 di Detto Fatto, terminata quasi tre mesi fa: la trasmissione, infatti, a differenza di tanti altri programmi della Rai, è finita con un paio di mesi d’anticipo poiché dall’inizio di maggio il pomeriggio di Rai2 stato occupato dalle gare di ciclismo del giro d’Italia. E in attesa della ripartenza a settembre con la nuova edizione di Detto Fatto, Bianca Guaccero è andata in vacanza nella sua terra, la Puglia, dalla quale posta spesso bellissime foto su instagram, come quella visibile in alto, pubblicata oggi con lo stato “Non posso non amarti”. E i commenti dei followers non si sono fatti attendere: uno tra tutti, “Grazie di esistere! Sei la perfezione del mondo”.

Bianca Guaccero fa una riflessione su instagram: “Alcune sbarre sono solo nella nostra mente…”

In un precedente post Bianca Guaccero ha condiviso invece una sua foto con delle sbarre e il sole sullo sfondo, scrivendo: “Alcune sbarre sono solo nella nostra mente… oltre c’è il sole”. Ecco la foto in questione:

Fino all’ultimo battito, al via a settembre la nuova fiction con Bianca Guaccero: “Stiamo arrivando”

Quello della riconduzione di Detto Fatto su Rai2 non sarà l’unico impegno per Bianca Guaccero nella prossima stagione tv: dalla fine di settembre la vedremo infatti anche su Rai1, in prima serata, con la nuova fiction Fino all’ultimo battito, della quale proprio in questi giorni è iniziato a circolare il promo; e del promo Bianca ha postato il video sul suo profilo instagram scrivendo: “Stiamo arrivando!”.