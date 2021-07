Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini al lavoro: “Ecco la parte che mi piace”

Francesca Fialdini al lavoro per la prossima edizione di Da noi a ruota libera: “Ecco la parte che mi piace di più”

Si gode le vacanze Francesca Fialdini dopo un impegnativo anno lavorativo. La conduttrice toscana, infatti, è stata impegnata sia in radio che in televisione con due programmi: Da noi a ruota libera nella domenica pomeriggio di Rai1 e Fame d’Amore in seconda serata su Rai3. In autunno, tuttavia, sarà di nuovo al timone del suo talk e per questo Francesca Fialdini nelle scorse ore su Instagram ha rivelato di essere già al lavoro per la prossima edizione di Da noi a ruota libera:

“Le corse. Forse è questa la parte che mi piace di più. Salire, scendere, ripartire.”

Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini ricorda Seid: “In memoria di quelli che vorreste silenziare”

Nelle scorse settimane ha scosso l’Italia intera la vicenda di Seid Visin il vent’enne di origine eritree che il 3 giugno si è tolto la vita e che alcuni anni fa aveva affidato a Facebook un lungo sfogo contro il razzismo. Ebbene oggi il padre ha rotto il silenzio spiegando che dietro quel gesto c’era il razzismo e Francesca Fialdini, che si era già espressa all’epoca, ha rimarcato il suo pensiero postando l’articolo in questione e scrivendo su Instagram:

“A memoria di Seid. Di tutti quei Seid he vorreste silenziare.”

Da noi a ruota libera quarta edizione, Francesca Fialdini anticipa: “Cambierà”

Attualmente il palinsesto di Rai1 vede la domenica pomeriggio la fiction Tutto può succedere al posto della Domenica In di Mara Venier e di Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. Le due trasmissioni, però, ritorneranno in autunno e di recente Francesca Fialdini ha fornito delle anticipazioni sulla quarta edizione di Da noi a ruota libera spiegando che ci saranno dei cambiamenti nel format.