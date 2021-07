Emma Marrone si rilassa dopo la paura avuta in aereo: “Pausa” (FOTO)

Emma Marrone, relax dopo lo spavento: “In pausa”

Sono stati giorni di panico per Emma Marrone, la nota e amata cantante italiana è stata infatti vittima di una brutta disavventura in aereo. La cantante, come noto, non nutre una grande simpatia nei confronti di questo mezzo di trasporto ed erano ben due anni che Emma non prendeva un volo. Per prendere però parte ad una puntata di Battiti Live che in questi giorni si sta registrando in Puglia, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, Emma Marrone ha dovuto mettere da parte le sue paure e salire sull’aereo. “Non prendevo un aereo da due anni. Chi mi conosce, sa” – ha scritto pochi istanti prima di salire sull’aereo la cantante – . Da oggi invece per Emma è tempo di relax e lo testimonia il suo ultimo scatto postato su Instagram:

Pausa

recita il post pubblicato su Instagram dalla bella cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi.

Emma Marrone riceve i complimenti di Guenda Goria: “Sei stupenda”

Le qualità musicali di Emma Marrone sono note e poco discutibili, è un dato di fatto. Ma niente da dire anche dal punto di vista estetico, vista la bellezza travolgente della grande cantante italiana. L’ultimo post pubblicato su Instagram da Emma Marrone non a caso ha raccolto una pioggia di like e di commenti, arrivati anche da tanti colleghi del mondo dello spettacolo. Tra gli apprezzamenti visibili tra i commenti infatti spicca quello di Guenda Goria, che ha voluto complimentarsi con Emma Marrone: “Sei stupenda”. Sicuramente la bella cantante avrà gradito.

Emma Marrone ringrazia i fan: “Grazie, non è mai scontato”

Emma Marrone, protagonista di uno sfogo nei giorni scorsi, oggi ha voluto ringraziare via Twitter i tanti fan che stanno dimostrando un largo apprezzamento per le sue ultime fatiche musicali: “Grazie, non è e non sarà mai scontato”.