J Ax sbotta: “Mettiamo fine a questa str****ta”, il suo duro sfogo

J Ax commenta un fatto di cronaca e sbotta, il duro attacco: “Mettiamo fine a questa stro*****ata”

Nel dibattito pubblico italiano da mesi si discute sul DDL Zan ponendo al centro del dibattito come sia la situazione nel Paese sulle discriminazioni e attacchi ai danni del mondo LGBT. Ebbene su questo argomento è intervenuto anche J Ax, al secolo Alessandro Aleotti, che in autunno sarà di nuovo tra i giudici di All Together Now. Il rapper si è duramente sfogato sul suo profilo Instagram dichiarando in un video:

“C’è un fatto di cronaca di questi giorni che mi ha fatto inca***re a bestia due giovani sono state insultate e derise in una spiagge di Napoli solo perché lesbiche e la cosa che più mi ha fatto incavolare è che sono state allontanate per non creare interrogativi strani nei bambini, mettiamo fine a questa str***ata nessun bambino si fa idee strane.”

J Ax, duro chiarimento sui social: “Gli omofobi stanno in spiaggia e in politica”

J Ax è partito da un fatto di cronaca avvenuto in provincia di Napoli, ma episodi del genere accadono in tutto lo stivale, in cui due ragazze lesbiche sono state allontanate dalla spiaggia per evitare di turbare con il loro comportamento i bambini. Ebbene il giudice di All Together Now su questo è sbottato ed ha chiarito:

“Un bambino vede solo l’amore, i genitori vedono l’odio, i bimbi non si confondono, gli adulti si confondono. Due ragazze che si amano non creano nessun problema ai bambini, i problemi veri sono gli omofobi di mer*a in questo paese, nelle spiagge e nella politica italiana che non rispettano milioni di persone che vivono e pagano le tasse in questo Paese.”

All Together Now, J Ax riconfermato in giuria nello show di Michelle Hunziker

J Ax in autunno sarà nuovamente in tv nei panni del giurato di All Together Now, show musicale condotto da Michelle Hunziker al fianco di Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone.