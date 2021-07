Temptation Island 2021, incendiata la location: caos e persone evacuate

Scritto da Denis Bocca , il Luglio 26, 2021 , in Temptation Island

Temptation Island, la location è andata a fuoco: l’incendio all’Is Morus Relais

Notizia che ha messo in allarme tutti i fan di Temptation Island: un incendio ha colpito l’Is Morus Relais, ovvero la location del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Secondo L’Unione Sarda la struttura che ospitava a giugno le sei coppie partecipanti è stata colpita dalle fiamme. Si parla, al momento, di sessanta persone evacuate. Si ricorda che la location del programma di Canale5 in onda sia stasera sia domani sera si trova a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, nella zona Sud-occidentale della Sardegna).

Incendio location Temptation Island a Santa Margherita di Pula: caos e persone evacuate

Stando a quanto è scritto su L’Unione Sarda, la struttura che ospita ogni estate le coppie di Temptation Island, ovvero l’Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, è stata colpita da un incendio, si ipotizza di natura dolosa, appiccato attorno alle quattro del mattino. A quanto risulta dal sito che ha lanciato la notizia poi ripresa da altri siti, qualcuno ha versato del liquido infiammabile all’interno degli uffici del titolare e all’esterno nell’area della terrazza. Le fiamme si sono propagate velocemente avvolgendo ogni cosa. Sessanta persone sono state evacuate. Al momento le forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere al fine di ricostruire la dinamica dei fatti.

Anticipazioni Temptation Island 2021: cosa succederà nella penultima puntata

Ma cosa succederà stasera a Temptation Island? Manuela si lascerà andare a un bacio con il single Luciano mentre Stefano vedrà tutto nel pinnettu, salvo poi avvicinarsi sempre di più a una single. Spazio anche alle altre coppie, che però non sono riuscite a entrare nel cuore dei telespettatori, oltre a Floriana e Federico, che potrebbero avere un ulteriore confronto a Temptation Island dopo il falò della scorsa puntata.