Tommaso Zorzi: “Basta! Non si può andare avanti così”, le sue dure parole

Tommaso Zorzi sbotta: “Basta queste fake news! Non si può andare avanti così”

Tommaso Zorzi sta passando questi giorni in Sardegna. Tuttavia il giovane influencer non si è certo dimenticato dei suoi tanti fan continuando a pubblicare foto e video sui social. In queste ultime ore ha chiesto ai suoi follower cosa farebbero come prima cosa se diventassero Presidenti del consiglio. E a questo punto Tommaso Zorzi ha subito dichiarato che se fosse Premier non avrebbe alcun dubbio nel fare ‘la guerra’ a tutti coloro che diffondono intenzionalmente le fake news:

“Io partirei dal sanzionare tutti coloro che diffondono e promuovono le fake news…Io mi sono davvero rotto il ca**o di continuare a leggere notizie false…”

Il fidanzato di Tommaso Stanzani ha poi aggiunto di non poter tollerare vedere che l’informazione in Italia sia così allo sbaraglio: “Nessuno si occupa della veridicità della news…”

Tommaso Zorzi senza freni: “Non si può tollerare le fake news sulla politica o sui vaccini”

Tommaso Zorzi, sempre in questo suo sfogo su instagram, ha poi dichiarato di non tollerare il fatto che queste fake news possano creare disinformazione su argomenti importanti, come può essere il DDL Zan o la campagna vaccinale:

“Mi riferisco soprattutto alle fake news in politica…Vedi dibattiti su temi come il DDL Zan o su temi come il vaccino, dove vengono usati in parlamento argomentazioni false o distorte…”

Insomma Tommaso Zorzi, il quale ha espresso la sua opinione sui roghi in Sardegna, ha le idee chiarissime su questo argomento non facendo mistero che bisognerebbe intervenire al più presto per risolvere questa situazione che fa più danni della grandine.

Tommaso Zorzi lancia una frecciatina a Povia: “Quando i neuroni fanno boh”

Successivamente Tommaso Zorzi ha pubblicato sempre nelle sue storie su instagram un articolo in cui vengono riportate alcune dichiarazioni di Povia, il quale si è schierato contro l’obbligo del Green pass. Nella didascalia di questa sua storia l’amico di Stefania Orlando ha colto immediatamente la palla al balzo per lanciargli una frecciata velenosa storpiando il titolo di una delle sue canzoni più famose: “Quando i neuroni fanno boh…”