Barbara D’Urso preoccupata: “La situazione è tragica”, il messaggio importante

Barbara D’Urso preoccupata per la situazione in Calabria: “L’ennesimo dramma di questa estate”

Barbara D’Urso nelle ultime ore, ha espresso attraverso i social la sua preoccupazione in merito a ciò che sta accadendo in Calabria. Anche questa regione, così come la Sardegna, la Sicilia, la Puglia e l’Abruzzo, sta vivendo una situazione catastrofica a causa degli incendi che stanno devastando centinaia di ettari. La conduttrice di Pomeriggio 5 non riesce a rimanere impassibile di fronte ad un’altra tragedia che si sta consumando nel nostro Paese, compromettendone irrimediabilmente le bellezze naturali. “La situazione incendi in Calabria è tragica”, ha scritto amareggiata Barbara D’Urso postando un’immagine della regione invasa dalle fiamme, e in più ha sottolineato: “L’ennesima emergenza, l’ennesimo dramma di questa estate”.

Barbara D’Urso fa una triste ammissione: “La colpa è solo nostra”

Barbara D’Urso è rimasta molto colpita da ciò che sta accadendo in Calabria. La conduttrice di Pomeriggio 5 è sconvolta dal fatto che in così poco tempo la maggior parte delle regioni del Sud Italia siano state devastate dagli incendi. Le temperature elevate dell’ultimo periodo hanno contribuito al propagarsi delle fiamme, ma sono in corso delle indagini per scoprire se questi roghi siano dolosi o meno. In ogni caso Barbara D’Urso fa una triste ammissione, affermando: “La colpa è solo nostra”. La conduttrice di Pomeriggio 5 attribuisce all’uomo la causa di tanta devastazione, e attraverso le sue parole spera di poter sensibilizzare chi la segue.

Barbara D’Urso lancia un appello: “Serve più controllo, più responsabilità”

Barbara D’Urso, che di recente è apparsa sconvolta, ha concluso il suo messaggio, lanciando un appello. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha ribadito che ci vuole impegno da parte di tutti, per fare in modo che situazioni del genere non si ripetano nuovamente in futuro. È per questo motivo che ha evidenziato: “Serve più controllo, più responsabilità”.