Beppe Convertini, al via Azzurro Storie di mare: “È il racconto di una favola”

Azzurro Storie di mare Rai1: “Lavoro durissimo di persone meravigliose” anticipa Beppe Convertini

Tutto è pronto per il debutto di Azzurro Storie di mare, il nuovo programma di Beppe Convertini in onda la domenica su Rai1 alle 9:30. Per il conduttore questa è un’estate all’insegna degli impegni e del lavoro. Convertini, infatti, insieme ad Anna Falchi, conduce anche Uno Weekend il sabato e la domenica, sempre su Rai1 la mattina. La prima puntata di Azzurro Storie di mare su Rai1 va in onda in queste ore. In tutto le puntate saranno 4, nei seguenti luoghi: Sardegna, Sicilia, Puglia e Liguria. Intanto, su TeleSette, Beppe Convertini sul nuovo programma racconta di essere coinvolto personalmente:

“Non si può narrare qualcosa emozionando senza farsi coinvolgere in prima persona. Abbiamo seguito i pescatori di notte e all’alba, ho visitato fondali meravigliosi. Questo è il racconto di una favola, arricchita dal lavoro durissimo di persone meravigliose”.

Beppe Convertini svela un retroscena su Azzurro Storie di mare: “Siamo finiti in acqua”

Durante l’intervista Beppe Convertini confessa di essersi divertito molto durante le riprese del programma. Soprattutto con gli ospiti che in Azzurro Storie di mare si alterneranno di puntata in puntata e di Regione in Regione. Nella prima tappa, quella della Sardegna, l’ospite speciale è Valeria Marini. E proprio nell’incontro con quest’ultima Beppe Convertini (che si complimenta con una collega) ricorda l’aneddoto più divertente.

“Dovevamo fare una sorpresa a Valeria Marini e, mentre cercavamo di entrare in una barca a remi mantenendo l’equilibrio, siamo finiti in acqua”

racconta Convertini.

Azzurro Storie di mare, Beppe Convertini annuncia: “Storie affascinanti dal sapore magico”

Nonostante in televisione i programmi dedicati al mare non manchino in Azzurro Storie di mare ci saranno tratti unici. Uno di questi, al quale Beppe Convertini tiene molto, è il racconto degli antichi mestieri che si continuano a fare ancora oggi. Si incontreranno persone che li svolgono in prima persona, tra loro: il tonnarotto, il cordaro, il rais, il maestro d’ascia. “Storie affascinanti dal sapore magico” è quello che Convertini promette di mostrare ai telespettatori di Rai1.