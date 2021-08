Lorena Bianchetti confessa: “È stato un miracolo”, il racconto toccante

Lorena Bianchetti si lascia andare a una confessione toccante: “Estelle è stata un miracolo”

Lorena Bianchetti, conduttrice di A sua immagine, festeggerà presto un importante risultato, infatti a settembre compirà 30 anni di carriera ininterrotta in tv. In occasione di questo traguardo, Lorena Bianchetti, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in cui ha ripercorso alcune delle tappe fondamentali del suo percorso professionale. Attualmente la conduttrice si sta concedendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna insieme a suo marito e sua figlia Estelle. Per Lorena Bianchetti questa è un’estate speciale, poiché è la prima in cui la figlia, di due anni e mezzo, si è resa conto di aver davvero viaggiato. La conduttrice è una mamma molto attenta e premurosa, e proprio parlando della figlia ha confessato: “Estelle è stata un miracolo”, riferendosi al fatto Lorena sia riuscita a rimanere incinta nonostante l’età avanzata per una gravidanza.

Lorena Bianchetti pronta per il secondo figlio? Lei: “Sarebbe un dono, ma non ci accaniamo a cercarlo”

Lorena Bianchetti, nel corso della sua intervista rivela che, nonostante sia stata già fortunata ad avere Estelle, le piacerebbe molto avere un secondo figlio: “Sarebbe un dono, ma non ci accaniamo a cercarlo”, ha affermato la conduttrice di A sua immagine, consapevole che l’età non gioca a suo favore. È per questo motivo che ha spiegato che lascerà che la natura faccia il suo corso, e se dovesse succedere, sarebbe pronta ad accogliere con gioia il nuovo membro della famiglia.

Lorena Bianchetti in vacanza in Sardegna con la famiglia: “È uno dei nostri luoghi dell’anima”

Lorena Bianchetti, che di recente ha fatto una confessione inaspettata, si sta godendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna insieme alla sua famiglia. La conduttrice, anche se è sempre impegnata con il suo programma, è riuscita a ritagliarsi alcuni giorni per rilassarsi sull’Isola della Maddalena, un posto a cui sia lei che suo marito, sono molto legati. “È uno dei nostri luoghi dell’anima”, ha dichiarato Lorena Bianchetti.