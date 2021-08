Luca Argentero e Can Yaman ai ferri corti? Sandokan a rischio: l’indiscrezione

Can Yaman e Luca Argentero, Sandokan non si fa più? L’indiscrezione e i problemi tra i due attori

Era il 2020 quando, a gran voce, la LuxVide annunciava l’arrivo della nuova serie tv Sandokan, di respiro internazionale. Protagonista assoluto Can Yaman, nei panni del celebre ruolo. Al suo fianco Luca Argentero, nei panni di Yanez, amico fedele del protagonista. Invece di Sandokan non si è saputo più niente e le riprese imminenti si sono rimandate di mese in mese. E mentre Nuovo Tv ammette che sulla nuova serie pende un punto di domanda tra i due attori le cose non sembrano andare meglio. A detta del settimanale un famoso paparazzo avrebbe visto i due nello stesso locale, a Gallipoli, in Puglia. Tuttavia Luca Argentero e Can Yaman non si sarebbero nemmeno salutati.

Luca Argentero tra Doc-Nelle tue mani 2 e Le fate ignoranti: sfumata la nuova serie tv Sandokan?

Mentre per Can Yaman l’eventuale annullamento di Sandokan potrebbe rappresentare un bel problema per Luca Argentero non può dirsi lo stesso. L’attore, tra i più apprezzati del cinema e della televisione italiane, è immerso in numerosi progetti. In questo momento Luca Argentero è sul set di Doc-Nelle tue mani 2 e ci resterà fino all’autunno. Intanto proprio su Luca Argentero Cristina Marino ha fatto una rivelazione privata. Inoltre l’attore sarà tra i protagonisti de Le fate ignoranti, la nuova serie di Ferzan Ozpetek ispirata al film. Nuovo Tv rivela che presto l’attore volerà in Turchia proprio per prendere parte alle riprese con Ozpetek. Al momento l’attore tace invece su Sandokan, di cui da mesi non si è più parlato.

Can Yaman: Sandokan in bilico, quali nuovi progetti per l’attore?

Sul grande progetto di Sandokan Can Yaman aveva investito molto. Tanto da decidere di trasferirsi in Italia e iniziare duri allenamenti, cavalcate e sciabolate. Permanenza in Italia avvalorata anche dall’amore con Diletta Leotta. Adesso però le cose per l’attore turco sembrano in una fase di stallo. La storia con Diletta, infatti, sembra stia attraversando una crisi. I due, da settimane, sono infatti in vacanze separate. Sul fronte Sandokan tutto tace. Ma l’attore turco non si scoraggia. Infatti Can Yaman fa un annuncio ed è pronto per nuovi progetti.