Michelle Hunziker, la rivelazione su Serena Autieri: “Ci sentiamo molto vicine”

Michelle Hunziker e Serena Autieri insieme: “Ci sentiamo molto vicine”

Due tra i volti più amati della tv italiana, Michelle Hunziker e Serena Autieri, sono state protagoniste di una curiosa avventura in montagna negli ultimi giorni. Sulla vetta del Piz Boè, la montagna più alta del gruppo del Sella al confine tra Trentino e Veneto, è lì che Michelle e Serena sono state pizzicate insieme, in un’ avventura estiva utile per consolidare ulteriormente un rapporto che vede le due donne televisive molto unite tra di loro. Infatti, come ha rivelato nel corso di un’intervista a TV Sorrisi e canzoni la stessa Michelle Hunziker, c’è un legame speciale tra le due:

Ci sentiamo molto vicine da qualche tempo, ce lo siamo anche detto durante l’ultima ferrata, mentre me la stavo facendo un po’ addosso. Eravamo a Cassiano in vacanza, l’idea è nata da Serena

ha rivelato la storica conduttrice di Striscia la notizia riguardo a Serena Autieri.

Michelle Hunziker rivela: “Avevo bisogno della carica di Serena Autieri”

Michelle Hunziker e Serena Autieri sono state le protagoniste di una speciale vacanza ad alta quota, dove hanno aggiunto dei mattoncini al loro rapporto che si sta rivelando via via sempre più solido. Nell’avventura sulla vetta del Piz Boè, però, non sono mancate le difficoltà, come rivelato dalla stesa Michelle Hunziker: “Ogni tanto una delle due in certi passaggi non facili aveva bisogno della carica dell’altra” – spiega la conduttrice a TV Sorrisi e canzoni – . Poi, non manca un giudizio positivo della Hunziker all’uomo che ha guidato lei e Serena Autieri in questa magnifica esperienza.

Michelle Hunziker, la carezza per Serena Autieri: “Ti trasmette forza”

Michelle Hunziker, che ha fatto una confessione dolorosa nei giorni scorsi, ha utilizzato parole importanti per descrivere la sua amica Serena Autieri tramite TV Sorrisi e canzoni: “Ti trasmette forza”.