Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi non lo aveva mai confessato: “Mi indigno…”

Gianluigi Nuzzi ammette prima di Quarto Grado: “Mi indigno e mi arrabbio”

Partirà il prossimo 10 settembre la nuova edizione di Quarto Grado targata Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il venerdì sera di Rete4 tornerà a tingersi di giallo e, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha rompere il silenzio è stato proprio Gianluigi Nuzzi che ha ammesso, pensando ai casi di cronaca nera che tratta nel suo programma:

“Penso ci sia un’autodifesa istintiva che ti fa mettere un filtro, una distanza, per tutelarti. Io però mi arrabbio, mi indigno e mi faccio coinvolgere ed è normale che sia così. Mi accade anche nel privato”.

Il giornalista e conduttore di Quarto Grado ha poi dichiarato: “Credo che il nostro lavoro debba indurci ad essere generosi […] Aiutare gli altri nei limiti del possibile è doveroso”. Gianluigi Nuzzi si è concesso una pausa relax a Formentera con la famiglia in queste settimane e ora è pronto a tornare al timone di Quarto Grado con nuovi casi e gialli da approfondire.



Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi ammette: “In questo mestiere la testa non va mai in vacanza”

“In questo lavoro la testa non va mai in vacanza, ma non è un problema perchè è un mestiere che ti dà soddisfazioni, energie, voglia di capire e decrittare i gialli”. Questa la confessione di Gianluigi Nuzzi che ha raccontato come, anche in vacanza, ha continuato a parlare di attualità e dei casi di cronaca nera con amici, conoscenti e passanti. Il giornalista, confermato al timone di Quarto Grado, ha anticipato cosa vedremo a partire da venerdì 10 settembre su Rete 4 nella nuova edizione del programma.

Quarto Grado anticipazioni, Gianluigi Nuzzi svela: “Avremo i nostri grandi gialli”

I grandi gialli e i nuovi delitti dell’estate saranno al centro delle prossime puntate di Quarto Grado che taglierà il nastro della nuova edizione a settembre. “Sicuramente avremo i nostri grandi gialli, a iniziare da Denise Pipitone” ha raccontato Gianluigi Nuzzi che ha poi anticipato: “Poi tratteremo il caso dell’estate, quello della vigilessa Laura Ziliani”. L’appuntamento perciò con Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è per il 10 settembre su Rete4.