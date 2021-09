Andrea Zelletta ha uno sfogo: “Meno ca****e e più fatti”, c’entra il suo lavoro

Andrea Zelletta furioso sbotta: “Super ca****a”

Nelle ultime ore moltissime celebrità si sono scagliate contro alcuni avvenimenti: Giuseppe Conte, infatti, ha fatto e sta facendo degli incontri in tutta Italia radunando grandi folle, cosa che non ha fatto piacere al mondo dello spettacolo ancora molto colpito dalle predisposizioni contro il Covid-19. Andrea Zelletta, che tra le altre cose è anche un dj e che dunque lavora nel mondo dello spettacolo, si è scagliato contro le parole che Conte ha rivolto a tutti dopo gli incontri, mostrandosi assolutamente furioso: “Una super ca****a…dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo…meno ca****e ma più fatti, grazie. Meno parole grazie!”.

Andrea Zelletta fa un importante appello: “Aiutamoli”

Oltre che sbattere contro alcune scelte e disposizioni, nelle ultime ore Andrea Zelletta ha anche condiviso sui propri profili social un importante appello per aiutare una famiglia a ritrovare un ragazzo scomparso. A parlare della storia era stato anche Chi L’ha Visto nell’appuntamento di mercoledì, e si tratta di un ragazzo trentenne scomparso a Milano di cui non si trovano nemmeno il suo zaino, che potrebbe essere già un indizio importante. “Aiutiamo famiglia e amici a ritrovarlo” ha scritto Zelletta condividendo il manifesto contenente l’immagine del ragazzo scomparso, nella speranza di poter presto dare una buona notizia a tutti.

Andrea Zelletta torna a parlare sui social: il motivo della sua assenza

Chi segue quotidianamente Andrea Zelletta sa bene che nell’ultimo periodo è stato piuttosto assente, almeno sui social, pertanto ha voluto raccontare in prima persona il motivo del suo ‘silenzio’ con un video. Andrea ha raccontato di esser triste perchè aveva passato un periodo col nonno da cui ha dovuto separarsi per riprendere i suoi impegni, e di esser tornato ad allenarsi assiduamente. Dopo il periodo estivo, sia per lui che per Natalia Paragoni, ancora alle prese con problemi di salute e cistite, è giunto il momento di ritornare alla quotidianità.