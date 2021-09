Arisa non lo aveva mai raccontato: “Mio padre piangeva e si nascondeva”

Arisa racconta i suoi cambiamenti: “Quando sono andata via a 19 anni…”

Arisa, artista apprezzatissima per la sua musica e per il suo personaggio, si è raccontata a Donna Moderna, dove ha analizzato le sfumature dei tanti cambiamenti a cui si é e ci ha abituati. “Il cambiamento più impegnativo è stato il primo, quello decisivo” ha raccontato Arisa senza veli, svelando poi un retroscena privato molto personale: “Quando a 19 anni sono venuta via dalla Basilicata vedevo mio padre piangere e nascondersi dietro i pilastri di casa mia”. Arisa, che sta lavorando al suo nuovo album, non farà quest’anno, inoltre, parte della scuola di Amici.

Amici 21, Arisa assente: al suo posto Lorella Cuccarini

Arisa l’anno scorso si è cimentata nella fortunata edizione di Amici 20, che l’ha vista protagonista assoluta nella veste di insegnate di canto, apprezzatissima anche per aver portato sempre avanti le sue idee e divertentissima per le sue gag tragicomiche con Rudy Zerbi, che ha lanciato un appello di recente. Arisa, quest’anno, non siederà nuovamente dietro la cattedra, e a sostituirla ci sarà. nientemeno, che la sua vecchia compagna di squadra al Serale Lorella Cuccarini, che da quest’anno non sarà più docente di ballo ma di canto, e che ha replicato alle critiche dopo aver ammesso che non si aspettava la riconferma.

Arisa assente ad Amici 21: le novità della nuova edizione

Oltre all’assenza di Arisa, che come abbiamo detto è stata sostituita da Lorella Cuccarini, Amici 21 ha introdotto altre nuove interessanti novità, tra cui Raimondo Todaro, che di recente ha vissuto una disavventura, nelle vesti di nuovo prof di ballo. Anche Giulia Stabile è tornata ad Amici, ma nelle vesti di professionista, mentre in tal senso ha lasciato Marcello Sacchetta. Confermatissimi, a pieni voti si potrebbe dire, Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, ormai storici, ed anche Anna Pettinelli, con cui già ci sono state le prime scintille.