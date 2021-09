Barbara d’Urso svela in anteprima le novità di Pomeriggio 5 (VIDEO)

Pomeriggio 5 anticipazioni: Barbara d’Urso svela le novità della nuova edizione (VIDEO)

Lunedì 6 settembre tornerà su Canale 5 Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio Cinque. In base alle anticipazioni il fortunato rotocalco pomeridiano di Canale 5 durerà meno rispetto al solito e sarà incentrato esclusivamente sulla cronaca e l’attualità. Proprio poco fa è andato in onda su Canale 5 il promo di Pomeriggio 5 in cui Barbara d’Urso ha mostrato in anteprima il nuovo studio e ha anche dato qualche succosa anticipazione (il suddetto video è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Questa è una delle tante novità della 14° edizione di Pomeriggio 5. Uno studio ancora più moderno per raccontare la realtà. Là dove accadranno i fatti, noi ci saremo…”

Barbara d’Urso sulla nuova edizione di Pomeriggio Cinque confessa: “Ci sarà tanta informazione e racconteremo le storie degli italiani”

Barbara d’Urso, sempre in questo promo in cui presenta tutte le novità della nuova edizione di Pomeriggio 5, ha poi rivelato che oltre la cronaca verrà dato ampio spazio alle storie degli italiani:

“Ci sarà come al solito tanta informazione e in più racconteremo le storie semplici e positive degli italiani…”

Quindi anche quest’anno Barbara d’Urso, la quale è sempre molto attiva sui social condividendo suoi pensieri, foto e video, sarà anche quest’anno in prima linea a raccontare i fatti di cronaca più importanti della giornata. Come andrà la sfida Auditel con Alberto Matano e la sua La vita in diretta?

Pomeriggio 5 orario, Barbara d’Urso conferma: “Andremo in onda dopo Love is in the air”

A che ora andrà in onda Pomeriggio Cinque? Dopo tanti rumor ecco che oggi Barbara d’Urso, sempre in questo promo trasmesso poco fa su Canale 5, ha fatto chiarezza. Difatti la popolare conduttrice ha dato appuntamento ai telespettatori a lunedì 6 settembre alle 17.35 circa, subito dopo la fine della puntata della soap opera Love is in the air: