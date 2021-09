Enrico Papi, retroscena su Scherzi a Parte: “Un vip ha chiamato la polizia”

Enrico Papi svela un retroscena su Scherzi a Parte: “Vladimir Luxuria ha chiamato la polizia dopo 10 minuti”

E’ partita la nuova ed attesa edizione di Scherzi a parte, con il simpatico e bravissimo Enrico Papi alla conduzione. La prima puntata del programma di Canale Cinque ha intrattenuto milioni di telespettatori e con tanti vip coinvolti simpaticamente. Ne vedremo delle belle però anche nelle prossime settimane, quando altri personaggi di spicco del mondo della tv saranno protagonisti di altri scherzi. Non sono mancati però i più permalosi o più semplicemente chi ha preso peggio i vari scherzi. Basti pensare a quanto accaduto a Vladimir Luxuria, lo ha raccontato Enrico Papi in una intervista concessa a TV Sorrisi e canzoni:

A Vladimir Luxuria abbiamo fatto lo scherzo più breve della storia della trasmissione: dopo soli 10 minuti ha chiamato la polizia. Ma non è stata l’unica ad arrabbiarsi, si è infuriata parecchio anche Federica Pellegrini

Enrico Papi anticipa su Scherzi a parte: “Ci sarà un vip come non lo avrete mai visto”

Dopo il gran debutto di settimana scorsa Scherzi a parte è pronto a riprendersi il proprio posto in tv alla domenica sera. Altri vip saranno protagonisti di divertenti sketch e scherzi e tra di loro ci sarà anche il grande artista Al Bano. Il famoso cantante pugliese sarà messo a nudo e a quanto rivelato da Enrico Papi nel corso di una intervista concessa a TV Sorrisi e canzoni, lo vedremo in una veste inedita: “Ci sarà un Al Bano come non lo avete mai visto, senza cappello e praticamente in mutande”.

Enrico Papi va oltre Scherzi a parte e confessa: “Sono perennemente a dieta”

I cambiamenti fisici di Enrico Papi son ben visibili, con l’affermato conduttore che ha perso vari kg nel corso degli ultimi anni. Il conduttore, che ha preso la parola su Alessia Marcuzzi in questi ultimi giorni, ha parlato non solo di Scherzi a parte ma anche del suo rapporto con il cibo a TV Sorrisi e canzoni: “Sono perennemente a dieta per evitare di riprendere tutti i kg persi”.