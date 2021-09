Scherzi a parte: Enrico Papi rompe il silenzio sui rapporti con Alessia Marcuzzi

Scherzi a parte, Enrico Papi dice la sua sulle voci di frizioni con Alessia Marcuzzi: “Falsità assolute”

Il ritorno a Mediaset di Enrico Papi avverrà ufficialmente questa sera con la messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte, tuttavia nei giorni scorsi si è dato molto risalto ad un’indiscrezione secondo la quale tra Enrico Papi e Alessia Marcuzzi i rapporti sarebbe pessimi a causa di un’antica frizione e che per questo la conduttrice avrebbe rifiutato, prima di dire addio a Mediaset, la proposta di condurre insieme al collega il format basato sugli scherzi. Ma qual è la verità? Adesso Enrico Papi ha rotto il silenzio in un’intervista a Il Giornale di Sicilia smentendo categoricamente tali voci:

“Non ne so niente, anzi direi che si tratta di falsità assolute su cui qualcuno ha voluto speculare, non lei ovviamente.”

Alessia Marcuzzi, Enrico Papi prima di Scherzi a parte chiarisce: “Nessuna questione in sospeso”

Enrico Papi ha bollato le indiscrezioni sui presunti rapporti tesi con Alessia Marcuzzi bollandoli come ‘falsità assolute’ ed inoltre ha aggiunto:

“Non ne so niente e non spetta a me fare analisi o commentare le libere scelte di una grande professionista, poi, ripeto, non c’è nessuna questione in sospeso.”

Chiariti i rapporti con la collega, Enrico Papi nell’intervista in questione ha fornito della anticipazioni sulla nuova edizione di Scherzi a parte a cominciare da chi sarà al suo fianco: “In ciascuna puntata ci sarà una presenza femminile diversa, che invece di essere vittima, è nostra complice e insieme protagonista di una candid camera.” Le presenze femminili che affiancheranno Enrico Papi sono la Miss Italia Carolina Stramare e Miss Mondo Argentina Estefania Bernal, l’influencer Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci.

Enrico Papi pronto per la prima puntata di Scherzi a parte: “Spero di regalare sana spensieratezza”

La prima puntata di Scherzi a parte andrà in onda questa sera, domenica 12 settembre, a partire dalle 21.20 su Canale5, le puntate in tutto sono sei e tra le varie vittimi ci sono Andrea Roncato, Paolo Giordano, Antonella Elia, Vladimir Luxuria, Manuela Arcuri e Al Bano. Ed Enrico Papi infine ha concluso: “Spero di regalare un po’ di sana spensieratezza al pubblico che ci segue da casa.”