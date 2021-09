Fino all’ultimo battito, Marco Bocci svela: “Diego farà una scelta difficile”

Fino all’ultimo battito fiction: cast, quando inizia, dove è stato girato. Marco Bocci è Diego Mancini

Al via ufficialmente la stagione delle fiction Rai. La seconda a partire sarà Fino all’ultimo battito, dopo I Bastardi di Pizzofalcone. L’inizio di Fino all’ultimo battito è fissato per giovedì 23 settembre, alle 21:25 su Rai1. Nel cast Fino all’ultimo battito ci sono Marco Bocci, Loretta Goggi, Banca Guaccero e Violante Placido. La fiction Fino all’ultimo battito è stata girata perlopiù in Puglia, tra Bari e Polignano a Mare. Il protagonista è Marco Bocci, che interpreta Diego Macini, un medico molto stimato, ottimo padre e marito. Intervistato da Tele Sette, però, Marco Bocci anticipa:

“All’inizio Diego è presentato come un eroe positivo. Ma piano piano ci si rende conto che è un uomo come gli altri e che, messo di fronte ad una scelta difficile, segue il cuore e l’amore per il figlio”.

Marco Bocci sulla fiction Fino all’ultimo battito ammette: “Mi sarei comportato come Diego Mancini”

Lo stimato dottore Diego Mancini, protagonista di Fino all’ultimo battito, vedrà la sua vita sconvolta in un attimo. Il figlio improvvisamente accuserà dei malori e si scoprirà la necessità immediata di procedere con un trapianto di cuore. Tuttavia bisogna rispettare una lista d’attesa e, in Fino all’ultimo battito, un’altra paziente viene prima di Diego. Quest’ultimo, interpretato da Marco Bocci, dovrà scegliere se mettere al primo posto il figlio o l’etica per il proprio lavoro. Quella di Fino all’ultimo battito sarà una storia appassionante, ma anche spunto di riflessioni. Ma come si sarebbe comportato Marco Bocci al posto di Diego? L’attore dice:

“Esattamente come lui. Non ho le sue conoscenze mediche per fare delle considerazioni più obiettive, ma confesso che la sua scelta è l’unica in cui sento di somigliargli davvero”.

Fino all’ultimo battito, Marco Bocci non ha dubbi: “Chiunque abbia figli può capire cosa si innesca”

Le scelte che Diego Mancini compirà in Fino all’ultimo battito potrebbero fare storcere il naso a molti. Tuttavia l’amore di un genitore per il proprio figlio porta spesso a fare cose che non si era mai immaginato. Da questo punto di vista Marco Bocci, essendo papà di due bimbi avuti con la moglie Laura Chiatti, è riuscito a capire meglio Diego. A tal proposito l’attore spiega: