GF Vip, Gianmaria Antinolfi criticato da Matteo Diamante: “Che figura di…”

Gianmaria Antinolfi concorrente del GF Vip 6. Matteo Diamante: “Che figura di merd*”

Gianmaria Antinolfi, noto per aver avuto delle frequentazioni con alcune donne che fanno parte del mondo dello spettacolo, ieri sera lunedì 13 settembre 2021 ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 come concorrente. L’imprenditore napoletano prima di varcare la porta rossa si è presentato come amante delle donne: le parole pronunciate dal manager che lavora nel settore del lusso non sono piaciute alle due opinioniste.

A commentare l’entrata di Gianmaria sui social ci ha pensato Matteo Diamante, un ex naufrago dell’Isola dei Famosi affermando: “Che figura di merd*”.



GF Vip, Gianmaria Antinolfi gelato dalle opinioniste. Matteo Diamante: “L’hanno denigrato”

Uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip è Gianmaria Antinolfi. Ciò che ha dichiarato l’imprenditore napoletano prima di mettere piede nella casa di Cinecittà, non è piaciuto alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. In particolare il manager di lusso si è presentato al pubblico affermando: “Da buon italiano e napoletano mi piacciono molto le donne e ho la fortuna di piacere. Ad esempio Belen….di lei potrei parlare solo in modo meraviglioso. Ho un bellissimo ricordo ma non dico altro. Sono stato fortunato”.

La moglie di Paolo Bonolis ha asfaltato come si deve Gianmaria, che intanto ha sottolineato che lui e Soeil Sorge non sono mai stati fidanzati: “Esteticamente non è il mio genere, perchè è molto giovane. Non è molto famoso”. Adriana Volpe invece non ha nascosto al 36enne di non aver gradito il fatto che lui abbia elencato i flirt avuti con le donne famose. A esprimere il proprio parere ci ha pensato anche Matteo Diamante, un ex concorrente dell’Isola dei Famosi:

“Si è presentato come io piaccio alle donne e su tre che glielo hanno chiesto… tutte e tre l’hanno denigrato“.

Gianmaria Antinolfi asfaltato prima di entrare al GF Vip. Matteo Diamante ironizza: “Grazie”

Matteo Diamante sempre nello stesso post condiviso nelle scorse ore tra le storie del suo profilo Instagram, ha anche ironizzato sul fatto che Gianmaria Antinolfi, uno dei concorrenti del GF Vip 6 sia stato asfaltato ancor prima di entrare nella casa di Cinecittà.

L’ex naufrago infatti nel video in cui ha detto la sua ha inserito questa semplice scritta: “Grazie Gianmaria”.