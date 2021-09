Quarto Grado anticipazioni stasera 24 settembre: si torna su Denise Pipitone

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 24, 2021 , in Programmi Tv

Quarto Grado, anticipazioni puntata di stasera: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, i casi di venerdì 24 settembre

Come ogni venerdì anche stasera, 24 settembre 2021, Quarto Grado farà compagnia ai telespettatori di Rete4 con gli aggiornamenti sui casi di cronaca più seguiti del momento. Le anticipazioni della puntata di oggi di Quarto Grado rivelano che Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torneranno innanzitutto sul caso di Denise Pipitone, ampiamente documentato negli ultimi mesi: com’è noto, negli ultimi giorni c’è stata la richiesta di archiviazione dal registro degli indagati di due persone coinvolte nelle indagini; a Quarto Grado Gianluigi Nuzzi e i suoi ospiti cercheranno di capire se ci sono stati passi falsi in questi diciassette anni di ricerche della bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004.

Anticipazioni Quarto Grado, puntata di stasera 24 settembre 2021: Gianluigi Nuzzi e il caso di Saman Abbas

Nella puntata di Quarto Grado di stasera, 24 settembre, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si parlerà anche della scomparsa di Saman Abbas, dopo l’arresto dello zio, ritenuto responsabile della sua uccisione. Non mancheranno, poi, aggiornamenti sullo scandalo del sacerdote di Prato coinvolto in festini che avrebbe sperperato centinaia di migliaia di euro di offerte fatte alla chiesa dai fedeli.

Quarto Grado, puntata di stasera venerdì 24 settembre 2021: come fare segnalazioni a Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Come in tutte le puntate di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero stasera potranno ricevere segnalazioni da parte dei telespettatori tramite l’indirizzo di posta elettronica [email protected] o il centralino 02/30309010; in alternativa è possibile contattare la redazione tramite i profili social del programma.