Tommaso Zorzi, grossa novità: spunta un progetto con Rocco Siffredi

Tommaso Zorzi non si ferma: arriva il progetto con Rocco Siffredi

Prosegue il bel momento professionale di Tommaso Zorzi, che dopo la vittoria del Grande Fratello Vip dello scorso marzo non si ferma e cavalca l’onda del successo. Nel corso dell’estate l’influencer milanese era stato beccato in compagnia di Rocco Siffredi in Sardegna, terra stupenda in cui i due hanno collaborato ad un progetto svelato in queste ore dal settimanale Chi. L’ex opinionista dell’Isola dei famosi, insieme al noto attore e con Martina Smeraldi, sono stati ingaggiati dalla giovane cantante Caterina Lalli, meglio conosciuta come Lialai. Tommy è stato dunque incluso nel videoclip della cantante, che ha voluto a tutti i costi l’influencer per il nuovo singolo Light On. Ed è proprio nella villa di famiglia della bella artista che si è svolto il progetto, dove Tommaso Zorzi interpreterà “un uomo che non deve chiedere mai”. Una scelta decisamente bizzarra ma divertente per Zorzi, prossimamente in uscita con questa nuova fatica.

Tommaso Zorzi al lavoro con Rocco Siffredi: quando uscirà il nuovo progetto

Servirà ancora un po’ di pazienza, poi i tantissimi fan di Tommaso Zorzi potranno darsi alla pazza gioia. L’influencer sarà dunque tra i protagonisti del videoclip della cantante Lialai, la cui uscita è prevista per la metà di ottobre: “Sono sicura che in molti rimarranno sorpresi, il politamente corretto e i bacchettoni hanno veramente rotto. E poi, piaccia o no, qui c’è arte. Scommettiamo che sia il video che la mia musica vi colpiranno?” – sono le dichiarazioni della cantante riportate da Chi riguardo al video con Zorzi e Rocco Siffredi – .

Tommaso Zorzi, scatta il bacio con Lialai: il video infiammerà i fan

Tommaso Zorzi, protagonista di una confessione nei giorni scorsi, sarà alle prese con un bel bacio nel video della cantante Lialai secondo quanto riportato da Chi. E non con il suo fidanzato Tommaso Stanzani, ma proprio con la stessa artista. Come reagiranno i fan? Sicuramente ne vedremo delle belle.