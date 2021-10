Ascolti 19 ottobre: Tutta colpa della fata Morgana, partita Porto-Milan, Le Iene

Qui di seguito i programmi che sono andati in onda ieri sera, martedì 19 ottobre, sulle principali reti televisive italiane: su Rai1 per il ciclo Purché finisca bene il film Tutta colpa della fata Morgana con Nicole Grimaudo e Davide Iacopini mentre su Rai2 il film drammatico A un metro da te. Su Rai3 spazio alla politica e all’attualità con #CartaBianca con Bianca Berlinguer mentre su Rete4 è andato in onda Fuori dal coro con Mario Giordano. Su Canale5 la partita di Champions League Porto-Milan e Le Iene Show su Italia1. Su La7 DiMartedì con Giovanni Floris e Millenium – Quello che non uccide su Tv8. Infine Faster sul Nove.

Tutta colpa della fata Morgana, Porto-Milan (Champions League) e Le Iene: gli ascolti tv del 19 ottobre

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv del 19 ottobre per quanto riguarda Tutta colpa della fata Morgana, Porto-Milan (Champions League) e Le Iene: Tutta Colpa della Fata Morgana (trama e curiosità) ha appassionato 3.469.000 spettatori con il 16.1% di share mentre l’incontro di Champions League Porto-Milan ha vinto la serata con 4.343.000 tifosi incollati allo schermo, con il 18.4% di share. Su Italia1 Le Iene, con Elisabetta Canalis e Nicola Savino, ha divertito 1.337.000 spettatori con l’8.4% di share.

Ascolti tv ieri sera, martedì 19 ottobre: i dati auditel delle altre reti

Su Rai2 A un metro da te ha convinto 769.000 spettatori pari al 3.5% di share mentre su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al piccolo schermo 907.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Fuori dal coro su Rete4 ha convinto862.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 diMartedì ha ottenuto 1.119.000 spettatori con uno share del 5.6% mentre su Tv8 Millennium – Quello che non uccide 218.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Faster ha ottenuto 300.000 spettatori con l’1.4%.