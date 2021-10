Ascolti ieri sera, 12 ottobre: Digitare il codice segreto, Titanic, Le Iene

Ascolti 12 ottobre: auditel Digitare il codice segreto, The Equalizer 2, Titanic, Le Iene

Ecco cos’è andato in onda ieri (12 ottobre) in televisione: su Rai1 per il ciclo Purché finisca bene il film Digitare il codice segreto con Neri Marcorè mentre su Rai2 il film The Equalizer 2 – Senza perdono. Poi spazio alla politica con #CartaBianca con Bianca Berlinguer su Rai3. Su Rete4 Fuori dal Coro con Mario Giordano mentre su Canale5 l’ennesima riproposizione del kolossal Titanic di James Cameron. Su Italia1 Le Iene con Nicola Savino e la Gialappa’s Band mentre su La7 DiMartedì con Giovanni Floris. Su Tv8 Il cacciatore di ex e poi sul Nove A-Team.

Titanic su Canale5 contro Digitare il codice segreto su Rai1: gli ascolti di martedì 12 ottobre

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv del 12 ottobre per quanto riguarda la sfida tra Rai1 e Canale5, da una parte Digitare il codice segreto e dall’altra Titanic: per il ciclo Purché finisca bene, il film con Neri Marcoré e Gabriele Cirilli ha convinto davanti al piccolo schermo 4.148.000 spettatori con uno share pari 20.2%. Il kolossal Titanic (qui retroscena e curiosità sul film) ha invece appassionato 1.770.000 spettatori con uno share pari al 12.8%.

Ascolti tv 12 ottobre, bene Digitare il codice segreto: i dati auditel delle altre reti

Su Rai2 il film The Equalizer 2 – Senza perdono (che ha sostituito Voglio essere un mago, spostato causa flop) ha convinto 1.351.000 spettatori (6.3% di share) mentre #CartaBianca con Bianca Berlinguer su Rai3 ha ottenuto 878.000 spettatori e uno share pari al 4.6%. Fuori dal coro su Rete4, invece, 965.000 spettatori e il 5.8% di share. Le Iene Show ha divertito su Italia1 1.334.000 spettatori e l’8.7% di share. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.150.000 spettatori con uno share del 5.8% mentre Il cacciatore di ex su Tv8 ha intrattenuto 241.000 spettatori (1.1% di share). A-Team sul Nove ha convinto 276.000 spettatori e l’1.3% di share.