Cuori fiction Rai1, Daniele Pecci rivela: “Non mi aspettavo di tornare”

Daniele Pecci in Cuori: “Da tempo avevo rinunciato a fare televisione, non mi aspettavo di tornare”

Domenica 17 ottobre debutta su Rai1 una nuova fiction diretta da Riccardo Donna il cui titolo è Cuori. Protagonisti del nuovo medical drama targato Rai1 Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. La serie è ambientata negli anni ’60, un periodo cruciale per la medicina e per la cardiologia in particolare. Daniele Pecci interpreta Cesare Corvara, un medico apprezzato in tutto il mondo per aver avuto l’idea di fondare il primo reparto italiano interamente dedicato alla cardiochirurgia. Insegue da anni il sogno di sostituire un cuore malato con un cuore nuovo. Dopo la morte della moglie, Corvara non ha fatto altro che lavorare trascurando anche la sua unica figlia ma forse il suo cuore sta per ricominciare a battere. Cuori segna il ritorno sul piccolo schermo di Daniele Pecci il quale ha confessato al RadiocorriereTv:

“Da tempo avevo rinunciato a fare televisione limitandomi al teatro. Non mi aspettavo di tornare, poi ho deciso di farlo e mi sembra di aver fatto ritorno a qualche tempo fa”.

Cuori, Daniele Pecci parla del suo personaggio: “E’ un uomo dedito al lavoro”

Il personaggio interpretato da Daniele Pecci in Cuori è ispirato a una figura realmente esistita, quella del professor Achille Mario Dogliotti, che ha voluto il primo reparto di cardiochirurgia in Italia e ha inventato la macchina cuore-polmone. La parte sulla vita privata di Corvara è romanzata. Rivela Daniele Pecci al RadiocorriereTv:

“Corvara è un uomo dedito al suo lavoro, stiamo parlando di uno dei grandi medici di quel periodo a livello mondiale, di un uomo che perseguiva quel sogno come ragione di vita”.

Daniele Pecci torna in Tv con Cuori: “Gli anni ’60 erano pieni di positività e ottimismo”

Cuori è ambientato negli anni ’60. Dice Daniele Pecci: “Erano anni pieni di positività e ottimismo. Dal 1967 ad oggi la scienza medica ha fatto passi in avanti senza precedenti”. L’appuntamento con la prima puntata di Cuori è per domenica 17 ottobre in prima serata su Rai1 (QUI la trama).